Duala Manga Bell: Freie Wähler distanzieren sich von Rühl

Bei zwei Gegenstimmen der AfD hat der Aalener Gemeinderat beschlossen, den Platz an der Ecke Südlicher Stadtgraben/An der Stadtkirche nach Prinz Rudolf Duala Manga Bell, dem Sohn eines Provinzkönigs in Kamerun, zu benennen, der 1891 nach Aalen gekommen und 1914 in seiner Heimat von der deutschen Kolonialmacht ohne Prozess hingerichtet worden war. Ganz ohne Gegenstimme unterstützt der Gemeinderat eine Petition an die Bundesregierung, mit der offiziell eine Rehabilitierung Rudolf Duala Manga Bells erreicht werden soll.

Markante Begebenheit in der Gemeinderatssitzung: Für die Fraktion der Freien Wähler distanzierte sich Bernhard Ritter von jenen Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden Thomas Rühl, die dieser in der Vorberatung im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss von sich gegeben hatte. Manga Bell, so hatte Rühl vor zwei Wochen gesagt, habe in Aalen keinerlei bemerkenswerte Spuren hinterlassen und hier nichts bewirkt. Unstrittig sei nur, dass ihm großes Unrecht widerfahren sei. Rühl, der bei der jetzigen Gemeinderatssitzung als entschuldigt fehlte, habe im Ausschuss die Meinung der Fraktion nicht richtig wiedergegeben, formulierte Ritter vorsichtig. Die Fraktion danke dem Geschichtsverein Aalen und Gerhard Kayser ausdrücklich für die Bemühungen um diese Platzbenennung. Die Freien Wähler unterstützten das in hohem Maße, ebenso die Petition an die Bundesregierung. „Durch diese Platzbenennung wird Aalen wieder ein Stück sympathischer“, sagte Ritter.

Zuvor hatte in der Sitzung Stadtarchivar Georg Wendt die Person des Prinzen Rudolf Duala Manga Bell und sein Schicksal in die historischen Zusammenhänge eingeordnet. Er sei ein Kind des Imperialismus im ausgehenden 19. Jahrhundert gewesen, der damals auch Deutschland erfasst habe. Manga Bell habe sich dabei stets als Brückenbauer zwischen dem Deutschen Reich und Kamerun verstanden. Die Platzbenennung könnte nun auch die Chance bieten, neue Brücken von Aalen nach Kamerun zu schlagen, meinte Wendt.

Wie Gerhard Kayser vom Aalener Geschichtsverein sagt, hat die Familie des Prinzen in Kamerun schon eine Initiative für eine Rehabilitierzung ergriffen. Am 30. Mai diesen Jahres hat Prinzessin Marilyn Duala Manga Bell der Staatsministerin Katja Keul im Auswärtigen Amt in Berlin eine Petition mit 433 Unterschriften aus einer Initiative des Geschichtsvereins überreicht. Die Petition hat die Rehabilitierung Manga Bells zum Ziel, der nach seiner Rückkehr aus Aalen, wo er von 1991 bis 1895 die Schule besucht hatte, in Kamerun König seines Heimatlands geworden war. Wegen angeblichen Hochverrats waren er und sein Sekretär Ngoso Din im Jahr 1914 von der deutschen Kolonialregierung in Kamerun ohne Prozess zum Tode verurteilt und gehängt worden. Das Todesurteil sei unrechtmäßig gewesen, weil keinerlei Beweise vorgelegen hätten, heißt es in der Begründung der Petition.

Die Prinzessin, die für ihre Verdienste um die Völkerverständigung mit der Goethe-Medaille 2021 ausgezeichnet wurde, regte an, dass am 8. August 2024, dem 110. Todestag von Manga Bell und Ngoso Din, ein Vertreter der deutschen Bundesregierung bei der Gedenkfeier in Kamerun sprechen solle. Die Prinzessin habe, so sagt Kayser, bei der Übergabe der Unterschriftenliste allerdings den Eindruck gehabt, dass man bei der Bundesregierung momentan andere Sorgen habe. Aus ihrem Gespräch mit der Staatsministerin habe sie jedenfalls keine Tendenz für einen positiven Bescheid zur Rehabilitierung erkennen können. Kayser, dessen Großvater Schulkamerad von Manga Bell in Aalen war, hegt jedoch die Hoffnung, dass die Bundesregierung zu diesem Unrecht Stellung nimmt und im Sinne des Völkerrechts die beiden unschuldigen Opfer rehabilitiert. Weshalb sich Kayser ausdrücklich über weitere Unterstützung in diesem Anliegen freut.