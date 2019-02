„Du bist in Ordnung, Charlie Brown“ zu Gast in Aalen

Für ein begeistertes Publikum haben die „Peanuts“ im Naturtheater Heidenheim und auch beim ersten Gastspiel in Fridingen gesorgt. Jetzt kommt die Inszenierung am 2. und 3. März für zwei Tage nach Aalen.

Die Inszenierung von Oliver von Fürich ist mehr als ein gespielter, gesungener und getanzter Comic-Strip, darin waren sich Zuschauer und Kritik einig. Viel zu schmunzeln gibt es, wenn Charlie Brown sich mal wieder als Versager fühlt und obendrein Snoopys trockene Kommentare und Lucys ewige Besserwisserei ertragen muss. Und Linus mit der Kuscheldecke, Sally mit ihren Wutanfällen und Schröder im Beethoven-Rausch sind natürlich auch mit von der Partie. Die Inszenierung, die im Naturtheater dreimal für volles Haus gesorgt hat, ist gewissermaßen das Geschenk des Naturtheaters zu seinem 100. Geburtstag an seine Zuschauer. Denn „Du bist in Ordnung, Charlie Brown“ bleibt nicht nur auf dem Schlossberg, sondern geht auf Tournee. So wird es auch zweimal im Wi.Z in Aalen zu sehen sein: am Samstag, 2. März, um 20 Uhr, und am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr. Karten: Telefon 07361 / 522600, E-Mail Kasse@theateraalen.de.