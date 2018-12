Drogenhandel: Aalener hat jede Menge auf dem Kerbholz

Vor dem Schöffengericht Aalen unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff hat sich ein 32-jähriger Aalener wegen unerlaubtem Drogenhandels in nicht geringer Menge verantworten müssen. Da der Hauptzeuge nach Ansicht des Gerichtes wenig glaubwürdig war, konnte dem Angeklagten nur in einem von ihm selbst eingeräumten Fall ein Handel mit Marihuana nachgewiesen werden. Der Aalener verbüßt seit April 2018 eine zweijährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Diese Strafe wurde dem Gerichtsurteil zufolge um einen Monat erhöht.

Dem Angeklagten wurde von Staatsanwalt Michael Schwartz zur Last gelegt, im Zeitraum von April bis Ende Mai 2017 in erheblichem Umfang mit Drogen gehandelt zu haben. Dabei habe er bei einem Bekannten in einem Aalener Stadtbezirk Marihuana und ein Amphetamingemisch gebunkert Bei einer polizeilichen Durchsuchung am 1. Juni 2017 seien dort 159 Gramm Marihuana und 410,5 Gramm Amphetamin gefunden worden. Außerdem Utensilien wie Verpackungsmaterialien und eine Feinwaage. Bei einer weiteren Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten seien 18 Gramm Marihuana und ein Gramm Kokain sichergestellt worden. Den Handelswert der gefunden Drogen bezifferte der Staatsanwalt auf insgesamt 30 250 Euro.

Zehn Jahre lang kokainsüchtig

Der Angeklagte bestritt bei einem Bekannten Drogen gebunkert und in großem Stil verkauft zu haben. Er sei zwar zehn Jahre lang kokainsüchtig gewesen und habe danach Marihuana konsumiert, doch lediglich in einem Fall habe er von dem Bekannten 130 Gramm Marihuana erworben und weiterveräußert. Mit Amphetamin habe er nie etwas zu tun gehabt.

Zu den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten war zu erfahren, dass bereits 17 Eintragungen im Bundeszentralregister vorliegen, überwiegend wegen Betrugs, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Allerdings lag bisher kein Drogendelikt gegen ihn vor. Der Angeklagte beteuerte nach seiner Entlassung aus der Haftanstalt eine Drogentherapie und ein neues Leben beginnen zu wollen.

Aus der Zeugenaussage einer Polizistin ging hervor, dass man dem Angeklagten durch eine Telefonüberwachung auf die Spur gekommen sei. Dieser habe sich die Drogen im Raum Stuttgart beschafft. Aufgetaucht sei auch ein von der Polizei als Schuldnerliste bewertetes Memo auf dem Handy des Angeklagten. Rechtsanwalt Joachim Ebert brachte diese Liste mit einer Pokerrunde in Zusammenhang, bei der sein Mandant als Schreiber beteiligt gewesen sei.

Positiv bewertet wurde für den Angeklagten, dass dieser in Drogenverfahren gegen andere Personen in der Vergangenheit „wesentliche und glaubwürdige Aussagen“ gemacht habe.

In Widersprüchen verstrickt

Der als Hauptzeuge geladene Bekannte des Angeklagten, bei dem dieser die Drogen gebunkert haben soll, verstrickte sich bei seinen Aussagen in Widersprüchen. So hatte er bei der Polizei angegeben die Amphetamine von dem Angeklagten erhalten zu haben, jetzt sprach er von einer im namentlich nicht bekannten Person. Auch seine Mengenangabe von drei bis vier Kilogramm Marihuana, die er für den Angeklagten als Freundschaftsdienst gebunkert haben will, passte nicht zu den polizeilichen Ermittlungen.

Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff bezeichnete den Zeugen als problematisch; er sei insgesamt sehr unzufrieden mit der Beweisaufnahme. Das Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidigung waren übereinstimmend der Meinung, dass aufgrund der Aussagen des Hauptzeugen keine Verurteilung möglich ist. So blieb lediglich die von dem Angeklagten selbst eingeräumte Tat, eines einmaligen Drogenhandelns in Tateinheit mit unerlaubtem Erwerb von Drogen. Dafür wurde die bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verhängte Freiheitsstrafe von zwei Jahren um einen Monat verlängert. Außerdem muss er einen Wertersatz von 300 Euro leisten.