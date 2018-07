Drmola stellt Landesrekord auf

Bei den württembergischen Meisterschaften konnten viele Schützen aus dem Schützenkreis Aalen Medaillen gewinnen. Dazu gab es einige neue Landesrekorde.

Im Gewehrbereich war Lea Drmola vom SV Buch eine fleißige Medaillensammlerin. Die junge Schützin ist Mitglied des Landeskaders und trat daher nicht nur für den SV Buch, sondern auch für andere Vereine an. Im Luftgewehr wurde sie mit 389 Ringen Landesmeisterin (neuer Landesrekord), im Luftgewehr-Dreistellungskampf mit 587 Ringen Vizemeisterin. Dazu gewann sie in der Disziplin KK-Gewehr 50 Meter eine Bronzemedaille. Eine weitere Silbermedaille holte sie mit der Mannschaft Bad Herrenalb im Wettbewerb KK-Liegend. Weitere Medaillen für den SV Buch gewann die Herren-Mannschaft im Luftgewehr. Ringgleich mit dem Landesmeister wurden Tobias Bäuerle, Louis Fürst und Markus Köppel mit 1154 Ringen Vizemeister. Claudia Madronitsch konnte drei Medaillen für Buch gewinnen. In der Klasse Damen III wurde sie Zweite im KK-Liegend und Dritte im Luftgewehr und im KK-Gewehr 3x20. Barbara Hahn wurde im Luftgewehr Damen III Landesmeisterin im Einzel und mit der Mannschaft des SV Brainkofen. In der Luftgewehr-Auflage wurde sie Dritte.

Die Schützen des JQS Walxheim waren mit ihrem Abschneiden ebenfalls zufrieden. Yvonne Wittek wurde mit der Luftpistole Landesmeisterin in der Klasse Damen II, dabei erzielte sie mit 374 Ringen ebenfalls einen neuen Landesrekord. Mit diesem Ergebnis dürfte sie auch bei den Deutschen Meisterschaften Ende August zum Favoritenkreis in ihrer Klasse gehören. Hans Schmidt freute sich über seinen Vizemeistertitel in der Disziplin 50 Meter Pistole Herren IV. Einen Landesmeistertitel gewann auch die Mannschaft der SKam Aalen-Nesslau mit Thomas Singvogel, Andreas Stock und Michael Weckert in der Disziplin 25 Meter Pistole. Die Juniorenmannschaft von Aalen-Nesslau wurde in der Luftpistole Dritte, hier schossen Marcel Freiheit, Ronny Marek und Luka Hlawatschke. Ebenfalls eine Bronzemedaille gewann Franz Möndel in der Standardpistole Herren III.

Der SSV Ebnat konnte bei den Junioren in der 25 Meter Pistole drei Medaillen gewinnen. Elena Pompe wurde Zweite. in der Juniorenklasse weiblich. Marc Begehold wurde vor Stefan Schaufler Landesmeister in der Juniorenklasse.

Weitere Medaillen für den Schützenkreis Aalen gewannen Günter Roth (SV Essingen, 3. Platz 50 Meter Pistole Herren III), Andreas Stock (SKam Weiler Dalkingen, 3. Revolver 44 MAG und 2. Steinschlosspistole) und Anton Hirschle (SV Rosenberg, 1. Armbrust 10 Meter und 2. Armbrust national).