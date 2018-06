DRK-Team plant Frühjahrsbasar

Am Samstag, 14. März, findet von 10 bis 12 Uhr der Frühjahr-Sommer-Basar des DRK-Kinderbedarfsbörsen-Teams in der Remshalle in Essingen statt. Die Garderobennummern werden ab Montag, 23. Februar, per E-Mail an basar-essingen@gmx.de und unter Telefon 07365 / 921886 (Anrufbeantworter) oder 0174 / 9994548 vergeben. Wer an den beiden Tagen für drei bis vier Stunden helfen möchte, kann sich unter Telefon 07365 / 9203214 melden. Die Klasse 7 der Parkschule Essingen verkauft während des Basars Kaffee und Kuchen, auch zum mitnehmen.