DRK-Kreisverband Aalen hilft im Hochwassergebiet

Die Bilder in den Medien aus den Hochwassergebieten im Westen von Deutschland haben eine riesige Spendenbereitschaft ausgelöst. Sofort nachdem klar war, dass es sich um eine nationale Katastrophe handelt, organisierte der DRK-Kreisverband Aalen aufgrund direkter Beziehungen in den Landkreis Euskirchen eine niederschwellige Hilfsaktion.

Acht Freiwillige haben dabei 53 neue Notstromaggregate für Privathaushalte in den Landkreis Euskirchen verbracht. Unvorstellbare Bilder der Gewalt der Wassermassen und das Ausmaß an Zerstörungspotenzial, welches sich entwickeln kann, blieb in den Köpfen der Freiwilligen. Damit die privaten Häuser wieder bewohnbar sind, hat der Kreisverband Aalen außerdem noch insgesamt 35 Raumtrockner ebenfalls in das Schadensgebiet bei Euskirchen geliefert. Daneben ist der Kreisverband Aalen auch bei der länderübergreifenden Soforthilfe im Einsatz. Dafür hat der DRK-Kreisverband Aalen ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Ostalb eingerichtet (DE59 6145 0050 0110 0704 49, Stichwort Hochwasser).