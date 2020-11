DRK-Kreisverband Aalen ehrt langjährige Mitarbeiter

Es geht auf Weihnachten und den Jahreswechsel zu, und wie jedes Jahr um diese Zeit werden beim DRK-Kreisverband Aalen die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Es konnte zwar dieses Jahr keine Mitarbeiterehrung gefeiert werden. Doch sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Aalen: „Dem Dank unseren Mitarbeitern gegenüber kann auch Corona keinen Abbruch tun – im Gegenteil! Was diese bereits im Frühjahr leisteten und auch jetzt wieder leisten, ist einfach sagenhaft.“

Geschenke und Danksagungen konnten natürlich nicht wie sonst im Rahmen eines schönen Abendessens mit Show-Act übergeben werden, dies werde aber nach und nach persönlich nachgeholt.

In sieben Altenpflegeheimen, auf vier Rettungswachen, in der Sozialarbeit und in der Verwaltung arbeiten beim Roten Kreuz in Aalen circa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geehrt wurden:

DRK-Altenhilfezentrum Schillerhöhe: Sonja Favetta, 10 Jahre, Vera Pril, 15 Jahre, Claudia Pröllochs, 15 Jahre und Polina Sharganov, 10 Jahre.

DRK-Altenhilfezentrum Wiesengrund: Mathymala Bhawananthan, 10 Jahre, Aljona Dayan, 15 Jahre Manuela Kapp, 10 Jahre, Ursula Knaus, 15 Jahre, Marina-Cornelia Mattburger, 10 Jahre, und Heiko Utz, 20 Jahre.

DRK-Altenpflegeheim Oberkochen: Birgit Baur, 25 Jahre, Christina Beißwenger, 10 Jahre, Gudrun Hähnel, 20 Jahre, Daniela Hartmann, 20 Jahre, Andreas Laaber, 25 Jahre, Angelique Lenhart, 15 Jahre, Larissa Nitchaev, 15 Jahre, Beate Schmid, 25 Jahre und Sonja Zenger, 15 Jahre.

DRK-Behindertenfahrdienst: Martin Küfner, 10 Jahre und Saldiray Muratoglu, 15 Jahre.

DRK-Häuslicher Betreuungsdienst: Heiderose Grau, 10 Jahre, Günter Neukamm, 15 Jahre, Renate Schicketanz, 10 Jahre, Andrea Voitl-Echsler, 10 Jahre und Doris Wehner, 10 Jahre.

DRK-Verwaltung: Anja Häusler, 15 Jahre, und Birgit Joas, 15 Jahre.

DRK-Leitstelle: Michael Dunkel, 10 Jahre, und Andreas Sproll, 15 Jahre.

DRK-Rettungsdienst: Torsten Class, 20 Jahre, Markus Held, 20 Jahre, Dietmar Liesch, 20 Jahre, Alena Maul, 10 Jahre, Stefanie Müller, 10 Jahre, Markus Schlipf, 20 Jahre, Berthold Schmid, 30 Jahre, Sebastian Schneider, 15 Jahre, Florian Strähle, 10 Jahre, Walter Strähle, 40 Jahre, Thomas Wagner, 40 Jahre, und Norbert Wist, 10 Jahre.

DRK-Pflegedienst: Irina Ernst, 10 Jahre, Edith Langohr, 30 Jahre, und Elke Oberdorfer-Abele, 25 Jahre.

DRK-Reinigung: Nalani Varatharajan, 20 Jahre.

DRK-Freiwilligendienste: Sandra Jung, 10 Jahre, Sabine Schlosser, 10 Jahre, und Jana Weber, 10 Jahre.

DRK-Sozialarbeit: Stefan Di Biccari, 15 Jahre.

DRK-Seniorenresidenz Im Heimatwinkel: Elisabeth Hein, 25 Jahre.

DRK-Seniorenzentrum Bopfingen: Yvonne Gerstel, 10 Jahre, Inge Mayer, 30 Jahre, Irmgard Müller, 10 Jahre, Claudia Phillip, 20 Jahre, Angelika Strobel, 10 Jahre, Rita Täubel, 30 Jahre, und Valentina Widowski, 10 Jahre.

DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen: Sabine Hägele, 10 Jahre, und Hilda Miller, 10 Jahre.

DRK-Seniorenzentrum Neuler: Madlen Farmi, 10 Jahre, Kathrin Ilg, 10 Jahre, und Martina May, 10 Jahre.

Mit zahlreichen Jahren Betriebszugehörigkeit wurden in die Rente verabschiedet: DRK-Rettungsdienst: Bernd Blank, 42 Jahre, DRK-AHZ Wiesengrund: Christina Patriche, 17 Jahre, DRK-Leitstelle: Jürgen Langohr, 39 Jahre, DRK-APH Oberkochen: Klara Krez, 22 Jahre, DRK-SZ Neuler: Angelika Pukrop, 27 Jahre, DRK-Buchhaltung: Reinhold Schäffer, 29 Jahre , und DRK-APH Lauchheim: Ida Reck, 20 Jahre.