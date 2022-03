DRK freut sich über Spenden für die Ukraine

Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbands Aalen, ist sehr zufrieden. Am vergangenen Freitag hat das Deutsche Rote Kreuz eine Kinderkleidersammlung im Verwaltungszentrum in der Eugen-Hafner-Straße organisiert. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben gespendet.

Die Kleidung soll an geflüchtete Kinder aus der Ukraine verteilt werden, die in den kommenden Wochen im DRK-Pflegeheim in Bopfingen unterkommen sollen. Eigentlich waren Baumaßnahmen für ein neues Pflegeheim geplant, aber bis diese beginnen können, wurde es aufgrund der „Notwendigkeit und Dringlichkeit dieser beklemmenden Situation in eine Unterkunft für Mütter und Kinder umgewandelt“, so Wagner. Es sei auch denkbar, Privatpersonen, die ihr Zuhause für Flüchtlinge öffnen möchten, die Möglichkeit anzubieten, Kinderkleidung beim DRK abzuholen.

Aber zunächst muss die Kleidung sortiert werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden die Oberteile, Hosen & Co. nach Größe und Geschlecht ordnen und einlagern. „Wir erwarten, dass viele Mütter mit Kindern kommen“, so der Kreisgeschäftsführer. Für ausreichend Erwachsenenkleidung sei schon gesorgt.

Auch Lisa Lippoldt aus Aalen ist Mutter. Sie hat am Freitagnachmittag einen Sack voll Kinderkleidung an das DRK überreicht. „Mir war es wichtig, den Kindern innerhalb meiner Möglichkeiten zu helfen. Die Aktion vom Deutschen Roten Kreuz kam also gerade recht“, teilte die 30-Jährige mit.

Auf die Frage, ob das DRK Aalen auch in die Ukraine fährt, um vor Ort Kleidung zu verteilen, hat Matthias Wagner eine klare Antwort: „Nein, das macht im Moment auch überhaupt keinen Sinn“, sagt der Kreisgeschäftsführer. Menschen in der Ukraine hätten gerade andere Bedürfnisse. Aber wenn es die Situation verlangen sollte und eine konkrete Anfrage vom Bundesverband des DRK eingehen sollte, weil Kleidung benötigt werden sollte, steht der Kreisverband Aalen Gewehr bei Fuß. Auf das Unverständnis mancher Bürger, die sich fragen, wieso das DRK Aalen nicht direkt in die Ukraine fährt, reagiert Wagner mit Bedacht. „Die Schwierigkeit besteht darin, die Spendenbereitschaft so zu kanalisieren, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie benötigt wird“, stellt der Kreisgeschäftsführer fest. Trotzdem ist er dankbar, die Resonanz bislang ist eine überwältigende.