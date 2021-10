DRK eröffnet neues Verwaltungszentrum

Der DRK-Kreisverband Aalen hat sein neues Verwaltungszentrum auf dem Stadtoval feierlich eröffnet. Kreisverbandsvorsitzender Eberhard Schwerdtner hat dazu zahlreiche Gäste begrüßt, vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im neuen Domizil täglich arbeiten.

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting bezeichnete die Einrichtung als beispielgebend für urbanes Bauen. Die Verbindung von Arbeit, Wohnen und Kinderbetreuung sei zukunftsweisend. In diesem neuen Gebäude werde die komplette Idee von Stadtquartieren erlebbar. Mit insgesamt zwölf Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stelle sich das Rote Kreuz seiner sozialen Verantwortung, so der OB.

Dezernent Thomas Wagenblast als Vertreter des Ostalbkreises lobte die gute und verlässliche Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und dem Landeskreis. In sehr vielen Bereichen gebe es Schnittmengen – vom Rettungsdienst und der integrierten Regionalleitstelle über den Katastrophenschutz bis hin zu vielen Bereichen der Sozialarbeit.

Architekt Bennet Kayser vom Aalener Büro Kayser Architekten übergab symbolisch den Generalschlüssel an die Bauherrschaft des DRK-Kreisverbands. Nach fünfjähriger Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeit könne das Gebäude nun seiner Bestimmung übergeben werden. Der Dekan des katholischen Dekanats Ostalb, Robert Kloker, sprach als Vertreter der Mieter von einer sehr guten und fairen Zusammenarbeit zwischen dem Vermieter und dem katholischen Verwaltungszentrum Aalen. Im Anschluss segnete Kloker die gesamten Räumlichkeiten des neuen Verwaltungszentrums und die Kindertagesstätte Lummerland. Musikalisch begleitete Ulrich Kretschmer an der Gitarre den Festakt.

Im Anschluss wurden die Gäste von der Feldküche der DRK-Bereitschaft Unterkochen unter Leitung von Hermann Mayer mit Linsen und Spätzle versorgt. Zum Besuchertag am Nachmittag sorgten die Mitarbeitenden des katholischen Verwaltungszentrums und die Erzieherinnen der Kita Lummerland für Kaffee und Kuchen. Die Gäste durften sich einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten verschaffen und zur Unterhaltung der Kinder wurden Spielstationen in der Kindertagesstätte aufgebaut.

Das neue DRK-Verwaltungszentrum im Stadtoval beinhaltet 2432 Quadratmeter Büroflächen, ein Verwaltungsgebäude für 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei externe Büroeinheiten, zwölf Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fünf seniorengerechte Wohnungen und die Kita Lummerland mit 96 Betreuungsplätzen.