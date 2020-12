DRK bietet Schnelltests am Rettungszentrum an

Das Deutsche Rote Kreuz bietet in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg zur Weihnachtszeit einen kostenlosen Schnelltest zu Covid-19 an. Er dient zum schnellen und qualitativen Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. Dabei handelt es sich um einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentest, der vom Sozialministerium Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt wird. Der Test ist kostenlos.

Diesen Samstag, 19. Dezember, bietet der DRK-Kreisverband Aalen in einer „Drive-In“-Teststelle am DRK-Rettungszentrum in der Bischof-Fischer-Straße 121 kostenlose Corona-Schnelltests in der Zeit von 9 bis 13 Uhr an. Der Test wird von ehrenamtlichen Mitgliedern des Kreisverbands durchgeführt. Interessenten müssen mit dem eigenen PKW anreisen (maximal zwei Insassen je PKW). Sie reihen sich am Parkplatz am Greut (Parkstraße) in eine Warteschlange ein und werden von dort aus eingewiesen. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Personen mit Krankheitssymptomen werden nicht getestet und sollen sich an ihren Hausarzt wenden.

Bei dieser Aktion geht es nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Es geht darum, den Bürgerinnen und Bürgern einen Weihnachtsbesuch in den Stunden nach der Testung bei ihren besonders gefährdeten Angehörigen zu ermöglichen. Aus diesen Gründen gibt es keine allgemeine Bescheinigung über das Testergebnis. Bei positivem Ergebnis gibt es eine Bestätigung, da jede Covid-19-Infektion an das Gesundheitsamt gemeldet werden muss.

Für die Testung selbst werden die zu Testenden durch die Wagenhalle im DRK-Rettungszentrum gelotst. Der Abstrich wird im Auto sitzend vorgenommen. Das Fahrzeug darf nicht verlassen werden. Mit diesem Verfahren werden Kontakte zu Testenden sowie zu den Helfern auf ein Minimum reduziert. Im Anschluss können Getestete auf einem ihnen zugewiesenen Parkplatz auf das Ergebnis warten. Dieses liegt nach circa 20 Minuten vor.

Fällt der Test positiv aus, ist der Getestete gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Des Weiteren muss zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test etwa beim Hausarzt oder der Fieberambulanz durchgeführt werden. Jede Covid-19-Infektion wird zudem an das Gesundheitsamt gemeldet.

Leider lässt sich keine 100-prozentige Sicherheit garantieren, da der Infektionsbeginn innerhalb der Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen vor der Testung nicht sicher festgestellt werden kann. Ist das Testergebnis negativ, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit „keine Infektion“ vor. Die Aussagekraft hierfür liegt bei ca. 95 Prozent. Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK, ist sich sicher: „Schnelltests sind eine gute Möglichkeit, etwas für das Gemeinwohl zu tun. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.“

Der DRK-Kreisverband Aalen wird am 23. Dezember in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember in der Zeit von 9 bis 13 Uhr das Angebot für kostenlose Schnelltests zu COVID-19 intensivieren und hierzu in Aalen (DRK Rettungszentrum, Bischof-Fischer Straße 121), Ellwangen (Am Schießwasenparkplatz), Bopfingen (Feuerwehrgerätehaus, Neue Nördlinger Straße 31) und Neresheim (Am Bahnhofsplatz) „Drive-In“-Teststationen anbieten.

Da das DRK vor Weihnachten mit einem erhöhten Aufkommen rechnet, werden Schnelltestungen nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung vorgenommen.