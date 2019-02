Dritter Akt der KGW-Sanierung

Dritter Akt bei der Sanierung des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums (KGW): Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist am Donnerstagnachmittag der erneuerte und umgestaltete Lehrer- und Verwaltungsbereich seiner Bestimmung übergeben worden. Und der Blick in die durchweg zufriedenen Gesichter des Lehrerkollegiums untermauerte die Feststellung von Schulleiter Michael Weiler: „Was lange währt, wird wirklich gut.“

Rund 900 000 Euro haben hier das Büro Liebel Architekten und die städtische Gebäudewirtschaft gemeinsam verbaut, und das in einem gewohnt „guten, kritisch-konstruktiven Miteinander“, wie Architekt Bernd Liebel ausdrücklich betonte. Letzter Auslöser, diesen Bereich als nächsten und in größerem Stil in Angriff zu nehmen, war das Unwetter Ende Mai 2016, bei dem auch das Lehrerzimmer des KGW überschwemmt worden war. Dabei stellte sich letztlich heraus, dass die hangseitige Bodenplatte dieses ganzen Bereichs erhebliche Hebungen aufwies – ein sehr seltenes Phänomen, wie Liebel sagte. Als Ursache dafür förderten geologische Untersuchungen auskristallisierende Salze im Boden zutage mit der Folge, dass eine komplett neue Bodenplatte mit ausreichend Abstand zum Erdreich eingezogen werden musste.

Was über der neuen Bodenplatte entstanden ist, erweist sich nun als heller, freundlicher und einladend wirkender Bereich für Schulleitung, Sekretariat sowie Lehrerinnen und Lehrer. Das Lehrerzimmer wurde in einen Arbeits-, einen Konferenz- und einen Erholungsbereich samt Küche unterteilt, und was vor allem wichtig ist: Die alte, energetisch absolut untaugliche Fassade ist neuen Wandelementen und Fenstern gewichen – „ohne Zug und Rückenschmerzen“, wie Liebel sagte. Damit erfüllt nach Überzeugung des Architekten der sanierte Bereich eine der Hauptanforderungen an schulische Räume in der Zukunft: Sie sollen angesichts von Ganztagsbetrieb und neuer pädagogischer Ansätze nämlich für eine länger Aufenthaltsdauer darin geschaffen sein.

„Auspendeln muss kein Kind“

Oberbürgermeister Thilo Rentschler nutzte die vom Cello-Ensemble des KGW musikalisch gekonnt umrahmte Feier dazu, um Werbung für die Aalener Schullandschaft insgesamt zu machen. „Auspendeln muss kein Kind“, sagte er bewusst in der Zeit der Entscheidungen und Anmeldungen für eine weiterführende Schule. Schule werde durch lange ÖPNV-Fahrten nicht besser. Aalen müsse und könne, so der OB, mit seinen Schulen Profil zeigen, die millionenschweren Investitionen der Stadt in ihre Schulen seien „das klare Signal an die Aalener Eltern, hier am Standort zu bleiben“.

Rentschler ging auch auf die geplante Umstrukturierung des gesamten Wasseralfinger Talschulzentrums ein. Diese solle mit „dem ganz großen Blick für die Zukunft“ über die Bühne gehen – und auch mit einem zweistelligen Millionenbetrag, wie Rentschler sagte. Auch das sei aktive Schulentwicklung. Schließlich kritisierte der OB, dass die seit Jahren angekündigten Milliarden des Bundes für die Digitalisierungsoffensive an den Schulen bis heute nicht bei den Kommunen angekommen seien. Vielmehr diskutiere man deswegen an einer Grundgesetzänderung herum. Die Gelder, so Rentschler hätten eine Laufzeit von vier Jahren, eine Grundgesetzänderung aber bleibe, „und das ärgert mich kolossal“. Insofern könne er den Widerstand einiger Ministerpräsidenten verstehen.

Schulzentrum: „Optimale Lösung“

Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam holte die Zuhörer gewissermaßen wieder auf die neue Bodenplatte und deren Überbau zurück. Mit dem neuen Lehrer- und Verwaltungsbereich sei „ein ganz großer Wurf“ gelungen, eine tolle Verbesserung nach einer nicht ganz einfachen Umbauzeit, wie sie befand. In Sachen Schulzentrum insgesamt versprach sie vor allem den sich schon jetzt zu Wort meldenden Kritikern: „Wir werden am Ende eine optimale Lösung finden“, auch was den möglichen Bau einer neuen Grundschule betreffe.

Schulleiter Michael Weiler zeigte sich froh darüber, dass die lange Zeit der provisorischen Unterbringung von Kollegium, Sekretariat und auch Schulleitung nun vorbei ist. Die gezielt angegeangenen Schulsanierungen der Stadt nähmen am KGW „beste Gestalt“ an, so Weiler. Das begonnene Farb- und Gestaltungskonzept sei auch bei diesem dritten Abschnitt konsequent fortgesetzt worden, Markenkern und konzeptionelles Gepräge des KGW blieben dabei aber erhalten. Weilers Wunsch zum Schluss: Vielleicht seien die noch ausstehenden Ebenen fünf bis acht der Schule bis zu deren 50. Jubiläum 2022 ja vollends „durchsaniert“.