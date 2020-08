Dritte Pokalrunde vorverlegt

Bereits am Dienstag, 18. August, findet der WFV-Pokalschlager der dritten Runde zwischen den Stuttgarter Kickers und den Sportfreunden Dorfmerkingen statt. Spielbeginn ist um 19 Uhr Uhr im GAZI-Stadion auf der Waldau.

Nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga wollen es die Stuttgarter Kickers in dieser Saison wissen. Deshalb hat sich das Stuttgarter Team nochmals in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Kolbe und Zagaria im Abwehrzentrum, Landwehr und Reisig im Mittelfeld, sowie Dobros im Sturm verstärken den schon ohnehin gut besetzten Spielerkader. Auch in der Breite sind die heutigen Gastgeber für die 40 Oberligaspiele gerüstet. Eine enorme Konkurrenz herrscht im Offensivbereich mit Tunjic, Visoka, Giles Sanchez, Obernosterer, Braig, Dobros, Lulic und einige andere streiten sich um die Plätze der Startelf. Außer einem 0:0 gegen den Regionalligisten Großaspach wurden alle Vorbereitungsspiele und die Pokalspiele souverän gewonnen. Deshalb herrscht großer Optimismus in Degerloch.

Als krasser Außenseiter reisen die Sportfreunde nach Degerloch. Dennoch haben die zwei souveräne Pokalsiege und das gute Auftreten gegen den VfR Aalen und SSV Ulm 1846 das Selbstvertrauen im Team gestärkt. Für Trainer Dietterle kommt der vorgezogene Spieltermin gelegen, zumal man einen Tag mehr Regeneration vor der am Samstag beginnenden Spielsaison gegen den FC Freiburg hat. Ob Trainer Dietterle von Beginn an mit derselben Formation wie in Neresheim zu Werke geht, ist fraglich. Das klare Ziel in Stuttgart ist, sich für die bevorstehende Mammutrunde optimal vorzubereiten. Nicht zur Verfügung stehen die langzeitverletzten Scherer und Schwarzer, sowie der privat verhinderte Michael Schiele.