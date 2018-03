Drexler und Edwini-Bonsu mit Rückstand

Sengende Hitze, die Straßen wie leergefegt. Auf dem Sportplatz des SSV Aalen haben sich dagegen die Profis des VfR Aalen versammelt, um sich weiter auf die anstehende Drittligasaison vorzubereiten.

Mit dabei war auch erstmals der Finne Mika Ojala, der noch am Montag für seinen Ex-Klub Inter Turku vor den Ball getreten hatte. Seit Dienstag ist Ojala in Aalen, wie Aalens Cheftrainer berichtete, durfte jedoch erst ab dem 1. Juli mittrainieren. „Vorher war das vertragstechnisch gar nicht möglich.“ Marcel Knauss (aus der U 19) ist beim VfR nun wie von den Verantwortlichen bereits angedeutet, als Nummer drei im Tor vorgesehen. „Er steht uns wegen seiner Ausbildung jedoch nicht immer zur Verfügung“, sagt Vollmann.

Kader nun komplett

Weitere Neuzugänge hat Vollmann ausgeschlossen. „Wir sind jetzt komplett, haben 18 Spieler im Kader plus den drei Torleuten.“ Andreas Ludwig dagegen wird den Kader verlassen, er hat seine Frist zur Entscheidnung verstreichen lassen. „Auch in diesem Fall sind wir da wirtschaftlich einfach zu weit auseinander“, so Vollmann.

Diese Aussage tätigte Aalens Trainer auch schon in der Personalie Leandro Grech, der bekanntlich ebenfalls nicht mehr zumVfR-Kader zählt. Grundsätzlich abgeschlossen ist auch der Terminplan in der Vorbereitung. Die Testspiele gegen Augsburgs U 23, den SV Sandhausen, Bundesligaaufsteiger Ingolstadt, den FV Illertissen sowie den Bundesligisten VfB Stuttgart sind fix. „Es kann sein, dass nochmal eines dazukommt, aber im Großen und Ganzen steht das mit diesen Tests“, so Vollmann, der das beste aus der sehr kurzen Vorbereitung herausholen möchte. „In der kommenden Woche haben wir eigentlich schon zu viele Testspiele, aber das nehmen wir jetzt so mit und versuchen, diese Spiele so gut wie möglich zu absolvieren“, fügt dann schmunzelnd an: „Es ist in dieser Vorbereitung alles etwas speziell und das nehmen wir auch so an.“

Dennis Chessa und der in Aalen kürzlich vorgestellte Dwayn Holter fallen dagegen noch aus. Holter zog sich eine Verletzung im U-21-Länderspiel Luxemburgs zu (wir berichteten), Chessa hat sich eine Zerrung an der Hüfte zugezogen. „Das ist sehr schade, weil beide über die Hälfte der Vorbereitung verpassen. Das ist sogar sehr schade, weil uns jede Verletzung bei diesem dünnen Kader zurückwirft“, sagt Vollmann. Es sei oberste Prämisse, sich möglichst wenig Verletzungen einzufangen, so Vollmann. „Natürlich kann man das nicht steuern, aber ich weiß von keiner Mannschaft, mit so wenigen Spielern in die Saison starten zu müssen.“

Auch Dominick Drexler, um den es lange Zeit eine Hängepartie gegeben hatte, war wieder mit von der Partie. Entgegen seiner Grundsätze, wenn ein Spieler eine Frist verstreichen lasse, sei die Tür zu, hat ihn Vollmann in seinen Kader aufgenommen. „In diesem Fall musste ich nicht über meinen Schatten springen. Da sehe ich die Mannschaft und die hat noch einen guten Spieler benötigt. Das war mir wichtiger und somit kein Problem für mich“, erklärt Vollmann die Kehrtwende.

Drexler werde jedoch noch Zusatzeinheiten schieben müssen, kündigt Vollmann ab, er habe schließlich über eine Woche der Vorbereitung verpasst. Ebenfalls auf zusätzliches Training darf sich zudem Randy Edwini-Bonsu einstellen. Ojala dagegen sei fit. „Er hatte seine Vorbereitung ja schon und kann bei uns voll einsteigen. Insgesamt sind wir aber alle im Plan“, so Vollmann.