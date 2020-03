Dreister Ladendieb greift zweimal zu

In einem Geschäft in der Weidenfelder Straße ist am Montagabend gegen 19.35 Uhr ein Ladendieb nach Passieren der Kasse von dem Filialleiter angehalten und ins Büro gebracht worden. Hier entwendete der Tatverdächtige unbemerkt einen Geldbeutel vom Schreibtisch.

Als er von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach Diebesgut untersucht wurde, fiel im der zuvor entwendete Geldbeutel aus der Hose.