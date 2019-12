Dreister Dieb stiehlt Dreijährigem das Laufrad

Ein Unbekannter hat einem Dreijährigen am Sonntag sein Laufrad gestohlen. Der Knirps hatte sein Puky-Laufrad am Sonntag um 15 Uhr hinter einem Baum neben einem Parkplatz am Waldrand, in Verlängerung der Buchmühlstraße, abgestellt.

Kurze Zeit drauf fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem mokka-farbenen Pkw-Kombi, eventuell einem Skoda, auf den Parkplatz. Der Fahrer des Autos stieg aus, lud das Laufrad ein und entfernte sich mitsamt dem Rad.

Wer kennt den Dieb? Wo ist ein ocean-blaues Laufrad Puky LR M plötzlich aufgetaucht?

Hinweise auf den dreisten Dieb, der - so schreibt die Polizei - hoffentlich das gestohlene Laufrad nicht unter einen Weihnachtsbaum legt, nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.