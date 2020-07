Dreißentalschule: Bestnote war die 1,2

An der Dreißental-Gemeinschaftsschule in Oberkochen haben in diesem Jahr 27 junge Menschen ihren Abschluss, mittlere Reife oder Hauptschulabschluss, geschafft. 23 Absolventen beginnen ab Herbst 2020 eine Ausbildung in einem qualifizierten Beruf, zwei Absolventen wechseln sogar auf ein berufliches Gymnasium, zwei Absolventen beginnen ein FSJ. Insgesamt konnten drei Preise und zwölf Belobungen überreicht werden. Die beste Prüfungsleistung lag bei 1,2. Den Realschulabschluss haben Hanan Abo Alaban, Florian Balle, Stefani Daneva, Bence Gubonyi, Nico Leuschner, Sinan Öztunc, Anton Portnjagin, Angelina Raino, Niklas Weißhaar, Mohammad Abo Alaban, Antonia Falb, Antonios Koulakiotis, Samuel Oberheiden, Wolf Erik Schäfer, Maiko Wolfgang Schupp, David Thaler, Dominik Weißbrod und Laura Widmann erreicht. Den Hauptschulabschluss haben Nikolai Blum, NisreenKurdi, Fadi Mohamed Said Taha, Giuliana Pagano, Leon Jannick Roth, Sina Susanna Klugseder, Selim Sülün, Benjamin Hein und Esamed Ahmetaj erreicht. Foto: Dreißentalschule