Dreimal Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend

„Nachdem wir die großen ökumenischen Gottesdienste auf dem Greutplatz abgesagt haben, hat sich die evangelische Kirchengemeinde Aalen in einer Videositzung des Kirchengemeinderates am Dienstagabend nach eingehender Prüfung der Möglichkeiten entschieden, an Heiligabend drei Gottesdienste unter freiem Himmel auf dem Hof und Vorplatz des evangelischen Gemeindehauses in der Friedhofstraße zu feiern“, verkündet Dekan Ralf Drescher via Pressemitteilung.

Ziel sei es, kleinformatiger zu feiern. Pfarrer Bernhard Richter erklärt: „Die kurzen Gottesdienste werden um 14, 15.30 und 17 Uhr gleich dreimal und dreimal gleich gefeiert.“ Die Musik mit Posaunenchor-Ensemble unter der Leitung von Wolfgang Böttiger und Solisten unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller wird von den verschiedenen Stockwerken und der Dachterrasse des Gemeindehauses aus erklingen. Pfarrerin Theresa Haenle ergänzt: „Im Freien darf mit Abstand und Maske gesungen werden.“ Zudem wird der Platz wird abgeschrankt, Zugang und Abgang werden getrennt geregelt werden.

Wichtig ist auch, dass eine vorige Anmeldung erforderlich ist, am besten online unter https://ekaalen.church-events.de/ oder mit den ausliegenden Blättern in den Kirchen oder per Anruf im Sekretariat unter Telefon 07361 / 95620 bis spätestens 21. Dezember. Das Ticketsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel bei Aus- und Einlass.

Ein weiteres Angebot sind die ökumenischen Gottesdienste in Peter & Paul auf der Heide mit Krippenspiel um 15.30 und 17 Uhr mit Pastoralreferentin Karin Fritscher und Pfarrerin Caroline Bender. Eine Anmeldung ist auch hierfür erforderlich, entweder online unter https://evaa.church-events.de/ oder schriftlich mit den Anmeldeblättern in den Kirchen ausliegend oder per Anruf im Pfarramt unter 07362 / 33155.

„Auch für die Menschen in ganz besonderen Situationen und die, die nicht mobil sind, möchten wir an Heiligabend da sein“, sagt Pfarrer Jan Langfeldt. Sein Gottesdienst wird von der Kapelle im Ostalbklinikum um 16 Uhr von für die Patienten klinikintern in die Zimmer übertragen. Im Samariterstift hält Dekan i.R. Erich Haller hausintern um 15.30 Uhr einen Gottesdienst über die Hausfunkanlage für die Bewohner und Mitarbeitenden.

Auf die Christmette um 22 Uhr in der Stadtkirche wird verzichtet, auch wenn für den Gottesdienstbesuch an Heiligabend keine nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt. Stattdessen wird an Heiligabend über Youtube ein Gottesdienst aus der Stadtkirche gestreamt. „Diesen Gottesdienst aus der vertrauten Umgebung kann man dann zu Hause am Bildschirm allein oder gemeinsam ansehen“, so Dekan Ralf Drescher. Das Video wird ein paar Tage dort zur Verfügung stehen.

Für alle, die Heiligabend mit einem Gottesdienst ohne großen technischen Aufwand zu Hause feiern möchten, gibt es einen gedruckten Ablauf mit Liedern, Texten und Gebeten. Dieses Liturgieblatt der Landeskirche liegt in den Kirchen aus oder wird auf Wunsch denen zugesandt, die keinen Internetzugang haben. Interessierte werden gebeten, im Pfarramt unter Telefon 07361 / 33155 anzurufen und Namen und Anschrift zu hinterlassen. Es steht ab sofort aber auch unter www.ev-aa.de zum Download zur Verfügung, sodass es ausgedruckt oder dort gelesen werden kann. Die Kirchengemeinde rät, einfach auf die Glocken von den Kirchen der Stadt zu hören und zu Hause den Gottesdienst zu feiern, wo auch gesungen werden kann.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geht es dann weiter um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche mit Pfarrer Jan Langfeldt und einem Ensemble der Kantorei unter der Leitung von Thomas Haller. Am zweiten Christtag, 26. Dezember, ist um 9.15 Uhr im Christushaus Waldhausen Gottesdienst, den Pfarrerin Theresa Haenle hält und um 10 Uhr in der Stadtkirche mit Pfarrer Bernhard Richter, ebenfalls mit einer Schola der Aalener Kantorei. Den Gottesdienst am Sonntag nach dem Christfest, am 27. Dezember, hält Dekan Ralf Drescher in der Stadtkirche. Auch dieser Gottesdienst wird musikalisch von Sängern der Kantorei gestaltet, die den Gemeindegesang übernehmen.