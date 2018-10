Dreimal erster Platz für die VR-Bank Ostalb

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat auch im diesjährigen Bankentest die VR-Bank Ostalb als „Beste Bank“ in Aalen und Schwäbisch Gmünd ausgezeichnet. Die Gesellschaft hat das Ziel, die Qualität der Finanzberatung im Sinne des Verbraucherschutzes zu verbessern. Es werden jährlich Hunderte Banken in Deutschland getestet - insbesondere die Kundengerechtigkeit der Beratungsleistung. Dabei hat die VR-Bank Ostalb als beste Bank in Aalen und Schwäbisch Gmünd abgeschnitten.

Die VR-Bank Ostalb ist zudem durch Kundenbefragungen im Rahmen des siebten Aalener und siebten Gmünder Kundenspiegels als Branchenführer hervorgegangen und hat jeweils Platz eins erreicht.

Beim Focus-CityContest hat sie sich wiederum einen Spitzenplatz gesichert und belegt in Aalen erneut den ersten Platz.