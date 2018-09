Zur Beobachtung musste ein Dreiähriger nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kleinkind war mit seinen Eltern gegen 16.30 Uhr in der Fußgängerunterführung in Richtung Hirschbachstraße unterwegs. Ein 13 Jahre alter Radfahrer, der um die Ecke in die Unterführung einfuhr, konnte das Kind nicht sehen und erfasste es, wodurch es zu Boden stürzte.