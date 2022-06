Dreifach-Ehrung beim Sanitätshaus Schad

„Sie können stolz sein auf diesen Musterbetrieb, in dem Fachkompetenz und Ausbildung zu Hause sind“, sagt Dominik Maier von der Handwerkskammer Ulm bei der Übergabe der Urkunden. Geschäftsführer Ralph Weyda wird der Silberne Meisterbrief für 25 Jahre als Orthopädie-Mechaniker-Meister überreicht. Seine Tochter Julia (22), seit Februar im Besitz des Meisterbriefs, und Senior Paul-Horst Weyda krönten den Ehrentag mit dem Goldenen Meisterbrief ab.

„Ein Dreifach-Jubiläum, fürs Handwerk ein goldener Tag“, sagt der Vertreter der Handwerkskammer Ulm. Nicht außen vor bleibt die Leistung von Paul Schad, der mit seiner Ehefrau Alexandra im Jahr 1963 das inzwischen kontinuierlich auf fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsene Unternehmen gegründet hatte.

Das Gesundheitshaus im Ostalbkreis ist Spezialist für individuell hergestellte und gestaltete Orthesen, Prothesen sowie anatomisch gefertigte Sitzschalen, und bedient seine Kunden neben dem Stammsitz in Aalen auch in den Filialen in Ellwangen, Bopfingen, am Ostalbklinikum und im Ärztezentrum West.

„Wir sind stolz auf Vergangenheit und Gegenwart“, sagt Ralph Weyda und die frischgebackene Orthopädie-Mechaniker-Meisterin Julia Weyda fügt hinzu: „Der Meisterbrief ist eine wichtige Etappe für mich und unser Unternehmen, natürlich setze ich mir das Ziel, den Familienbetrieb später einmal weiterzuführen.“