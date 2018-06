Dreier sorgt für Ruhe und ein Punkte-Polster

Die Verbandsliga-Frauen des FFV Heidenheim haben am vergangenen Wochenende einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Durch einen 2:1-Sieg gegen Munderkingen konnte die Mannschaft von der Brenz den Abstand auf die Gefahrenzone auf acht Punkte ausbauen.

Der Sieg war aufgrund einer starken ersten Hälfte der FFV-Frauen verdient, auch wenn man sich durch ein Strafstoß-Gegentor kurz vor Spielende noch in Schwierigkeiten brachte. Dass man kurz zuvor nach einer starken Kombination schon das 3:0 hätte erzielen müssen, war am Ende des Tages aber Makulatur. Der diesmal von Beginn an vorhandene Siegeswille, eine gute Mentalität und eine spürbare mannschaftliche Geschlossenheit waren bereits in Durchgang eins der Schlüssel. In Halbzeit zwei musste die Heidenheimer auf schwerem Geläuf, dem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen.

Die Tore für starke Heidenheimerinnen erzielten Kapitänin Verena Hörger und die starke Tamara Landgraf bereits allesamt in Durchgang eins. Dem Team merkt man den neuen Spirit und Mannschaftsgeist förmlich an, auch wenn Trainer Fronmüller natürlich klar ist, dass man aufgrund vieler Verletzter und durch Abitur mit Trainingsrückstand spielender Mädchen noch lang nicht bei einhundert Prozent sein kann.

Die Richtung stimmt

Die tolle Moral gegen einen ebenfalls aufopferungsvoll kämpfenden Gegner aus Munderkingen lässt alle FFVler zuversichtlich nach Vorne blicken, zumal man sich für die kommenden Aufgaben auch noch mit mehreren Oberligajuniorinnen verstärken kann.

Im Heidenheimer Lager ist man demnach sehr froh darüber, dass sich das Bündeln der Kräfte offensichtlich lohnt und die Mannschaft im Ganzen noch enger zusammengerückt ist. Eine Handschrift von Trainer Fronmüller ist klar zu erkennen und die neue Teamhierarchie scheint mehr und mehr zu fruchten, so die sportliche Leitung. Im Heimspiel gegen Munderkingen konnten die FFV-Damen vor allem in Halbzeit eins zeigen, welchen Fußball sie spielen können.