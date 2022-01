Im aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg werden für den Ostalbkreis drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 aufgeführt. Seit Pandemiebeginn starben 499 Menschen mit oder an einer Coronavirusinfektion. Im Land hat es am Montag 27 weitere Fälle gegeben.

Mit 54 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle zudem auf 33.121. Innerhalb einer Woche haben sich 1253 Menschen im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt daher bei 398,7. Die des Landes bei 549,8.

Die sogenannte Hospitalisierungsrate ist im Vergleich zur Vorwoche angestiegen. Derzeit liegt sie bei 2,9, damit unverändert zum Vortag. In der vergangenen Woche lag der Wert noch bei 2,7. In Baden-Württemberg werden aktuell 340 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. In der Vorwoche waren es noch 428.

Davon liegen neun Patienten auf den Intensivstationen der Ostalb Kliniken. Sechs von ihnen müssen beatmet werden. Bei den Erwachsenen sind derzeit noch acht Intensivbetten frei, 46 hingegen belegt.

Die aktiven Fälle liegen nach wie vor auf hohem Niveau. Zwar sank der Wert am Sonntag um 67 im Vergleich zum Samstag. Dennoch sind 1688 Menschen im Ostalbkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten Fälle sind in Schwäbisch Gmünd mit 374 hinterlegt, dahinter Aalen mit 320 sowie Ellwangen mit 187.