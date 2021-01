Bei einem Auffahrunfall in Unterkochen sind drei Menschen verletzt worden. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw VW die B19 in Richtung Aalen. Etwa auf Höhe der Papierfabrik bremste er wegen eines mit Sondersignalen entgegenkommenden Rettungswagen, der ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fuhr, stark ab. Dies erkannte ein nachfolgender 31-jähriger Seat-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf das Auto des 23-Jährigen auf. Beide Fahrer und ein 17-jähriger Mitfahrer in dem VW wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die B19 musste kurzzeitig gesperrt werden und die Unfallstelle war gegen 18 Uhr vollständig geräumt.