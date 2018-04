Drei Vereine informieren zur Fusion

Die drei Vereine DJK-SV Aalen, MTV Aalen und TSV Wasseralfingen stehen in der Endphase der Vorbereitungsgespräche für ihre geplante Fusion. Über die Ergebnisse werden die drei Vereine ihre Mitglieder und Gäste in einer Informationsveranstaltung unterrichten. Dazu laden sie am kommenden Montag, 23. April, um 19 Uhr in die TSV-Halle Wasseralfingen im Spiesel ein. Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr.

Der Moderator der Gespräche, der Sportkreisvorsitzende und Vizepräsidenten des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) Manfred Pawlita wird Abläufe und Ergebnisse der Gespräche in den Arbeitsgruppen Organisationsstruktur, Infrastruktur, Finanzen, Kommunikation und der Projektleitung vorstellen. Die Besucher haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und anschließend mit Mitgliedern der Arbeitsgruppen zu diskutieren.