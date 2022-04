Drei Tausend bunte Eier: Der Osterbrunnen ist geschmückt

Wie jedes Jahr hat sich der Aalener Marktbrunnen wieder in einen Osterbrunnen verwandelt. Rund 3000 bunte Eier wurden am Mittwochmittag angebracht - pünktlich zum Ostermarkt, der nach pandemiebedingter Zwangspause wieder stattfinden darf.

Seit 20 Jahren ist Sabine Grimm von der Stadtgärtnerei beim Aufbau des Osterbrunnens beteiligt. „Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder für etwas Normalität zu sorgen“, so Grimm. Trotz der Pandemie hat man den Osterbrunnen in den vergangenen zwei Jahren geschmückt, was bei Aalenern für viel Freude gesorgt hat. Zusammen mit Myriam Henninger vom Innenstadtverein „Aalen City Aktiv“ und weiteren Helferinnen und Helfern zeigt sie den Osterbrunnen in seiner vollen Pracht.

Weil Ostern nun wieder kurz vor der Tür steht, haben zahlreiche Kinder aus städtischen Kindergärten sowie Privatpersonen neue Kunststoffeier bemalt und gespendet, die bis Ende April am Brunnen bestaunt werden können. Zudem darf am Donnerstag wieder der Ostermarkt rund um den Brunnen stattfinden. Aussteller aus der Region verkaufen von 10 bis 18 Uhr selbstgemachte Osterdekorationen, Filzkunst, Holzspielzeuge und vieles mehr. Auch der Kleintierzuchtverein Fachsenfeld wird mit flauschiger Unterstützung vor Ort sein. Die Häschen dürfen von Jung und Alt gestreichelt werden. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, so Henninger.