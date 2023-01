Drei Tage Budenzauber in Neresheim

Drei Tage Budenzauber und eine volle Hütte mit spannenden Spielen gab es bei den Härtsfelder Hallenmasters in Neresheim. Die Turniersiege feierten der SV Mergelstetten (AH), ASV Heidenheim (Aktive), SV Jungingen (Mädchen, D-Jugend), FC Ellwangen (Mädchen, C-Jugend, B-Jugend) und der 1. FC Stern Mögglingen (Damen).

Den Auftakt gaben am Donnerstag traditionell die Alten Herren. Mit elf Mannschaften startete das Turnier. Technisch guter Fußball wurde gezaubert. Vor allem die Mannschaften aus SG Königsbronn/Oberkochen, sowie die TV Steinheim zeigten tollen Offensivfußball. In den entscheidenden Spielen hatten aber die Mannschaften aus Nordhausen/Zipplingen, SV Mergelstetten, SV Heldenfingen und SV Westerhofen den besseren Torriecher. So zogen diese Vier Mannschaften in die Halbfinale ein. Hier hatten die Mannschaften aus Heldenfingen und Mergelstetten die Nase vorn. Im kleinen Finale gewann, in einem engen Spiel, die Mannen aus Nordhausen/Zipplingen. Immer wieder spielten sich die quirligen Spieler gegen sehr gut verteidigenden Spieler aus Westerhofen durch und waren konsequent vor dem Tor. Im großen Finale war es ein klare Angelegenheit. Hier standen sich der SV Mergelsteten und der SV Heldenfingen gegenüber. Von Anfang an war Mergelstetten spielbestimmend. Auch über das gesamte Turnier war der SV Mergelstetten die beste Mannschaft. Verdient nahm der SVM den Neresheimer Wanderpokal mit nach Hause.

Weiter ging es am Freitag. Hier waren die aktiven Männer gefragt. Wieder wurde in zwei Sechsergruppen gespielt. Schnell stellten sich mit der TKSV Giengen, dem SV Mergelstetten, dem SV Elchingen und dem ASV Heidenheim die Favoriten heraus. Im Halbfinale behielt der ASV Heidenheim die Oberhand gegen den SV Mergelstetten. Im zweiten Halbfinale war des dann der SV Elchingen der sich gegen TKSV Giengen durchsetzte. Der SV Mergelstetten zeigte sich dann besser im kleinen Finale und gewann verdient gegen den TKSV Giengen. Der Höhepunkt des Tages war das Finale ASV Heidenheim gegen SV Elchingen. Der ASV ging mit 1:0 in Führung. Kurze Zeit später konnte Elchingen aber ausgleichen. Zwei Fehler im Aufbauspiel brachte den ASV auf die Siegerstraße. Zum Schluss stand es 4:1 für den ASV Heidenheim, der in Summe verdient gewonnen hatte.

In Kooperation mit dem SV Neresheim hatte der FC Härtsfeld nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder zum Hallencup geladen. Ein ganzer Tag Hallenfußball für die Mädels, der am Sonntag morgen mit dem größten Teilnehmerfeld bei den D-Juniorinnen begann. Acht Mannschaften zeigten unterhaltsame und packende Spiele. Das Finale entschied der SV Jungingen im Zehn-Meter-Schießen gegen den FC Härtsfeld 03. Bei den C-Juniorinnen hatten am Ende drei Teams sechs Punkte, der FC Ellwangen sicherte sich mit der besseren Tordifferenz letztlich Platz eins. Bei den B-Juniorinnen war es dann schon klarer, hier ließ der FC Ellwangen nichts anbrennen und belegte ungeschlagen Platz eins.

Bei den Frauen sicherte sich der 1. FC Stern Mögglingen knapp aber verdient aufgrund einer besseren Tordifferenz von zwei Toren den Sieg im Härtsfelder-HallenCup vor dem TV Steinheim. Es war eine gelungene Rückkehr des Frauen- und Mädchenfußballs in die Neresheimer-Sport-Arena.