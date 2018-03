Drei Stunden: Wer überzieht, zahlt

Dauerparker an der Stadthalle sind ein Problem. Sie nehmen Besuchern der Veranstaltungshalle und des Limesmuseums die Parkplätze weg. So sieht es zumindest die Stadtverwaltung. Deshalb soll nach der Umgestaltung des Berliner Platzes ab November hier nur noch drei Stunden mit Parkscheibe geparkt werden dürfen. Eine Frechheit, wie viele Bürger finden, die in der Innenstadt arbeiten und seit Jahren hier ihr Auto abstellen. Von einer Parkplatznot für Besucher der öffentlichen Einrichtungen konnte hier nie eine Rede sein, sagen sie und kritisieren das Ansinnen der Verwaltung als blinden und unsinnigen Aktionismus.

Und wieder sorgt die Stadt Aalen mit dem Thema Parken für Gesprächsstoff. Der Vorschlag der Verwaltung, rund 200 Parkplätze um die Stadthalle als Kurzzeitparkplätze auszuweisen (siehe Extrakasten), stößt vielen sauer auf. Vor allem denjenigen, die in der Innenstadt beschäftigt sind und hier ihr Auto abstellen, um fußläufig ihre Arbeitsstelle zu erreichen. Dass sie nach dem Umbau des Limesmuseums und der Umgestaltung des Berliner Platzes hier nur noch drei Stunden mit Parkscheibe parken dürfen, finden sie ungeheuerlich. Diese Zeitspanne reiche sicherlich für Einkäufe in der Stadt, die seit neuestem mit einer Rückvergütung der Parkgebühren honoriert werden, aber nicht für Beschäftigte, die in der Innenstadt arbeiten und keine adäquaten Ausweichmöglichkeiten haben.

Parkplatznot gab es nie, Vorhaben der Stadt ist blinder Aktionismus

Über das Argument der Stadtverwaltung, sie würden Plätze für die Besucher des Limesmuseums und der Stadthalle blockieren, können sie nur lachen. „Das ist absoluter Quatsch“, sagt eine in Fachsenfeld lebende Pendlerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Veranstaltungen in der Stadthalle sind in der Regel am Abend und am Wochenende. Und da nutze kein Berufstätiger mehr die Parkplätze am Berliner Platz oder dem neu angelegten Parkplatz westlich der Stadthalle, auf dem tagsüber ohnehin gähnende Leere herrsche. Und es könne ihr auch niemand erzählen, dass nach der Wiedereröffnung des Limesmuseums die Parkplätze am Nachmittag hier oben knapp werden. Das sei in der Vergangenheit nie der Fall gewesen. Im Gegenteil. Es habe immer genügend Parkplätze für alle gegeben. Zudem würden viele Besucher mit Bussen anreisen.

Während der Sanierung der Rathaus-Tiefgarage und der Spritzenhausplatz-Tiefgarage hätten die Stadt Aalen und der Innenstadtverein Aalen City aktiv die Parkplätze an der Stadthalle wie sauer Bier angepriesen. „Und jetzt wo die beiden Parkhäuser wieder geöffnet haben, soll man hier bald nicht mehr unbegrenzt parken dürfen?“ Dass die Stadt hier oben nicht auch noch Parkgebühren einführen will, sei ein Wunder. Denn auch diese Option stand zur Debatte. Allerdings habe sich die Stadt zunächst für eine Bewirtschaftung durch die zeitliche Begrenzung von drei Stunden und gegen ein Entgeld entschieden, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Karin Haisch, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ mit. Vor allem aus Rücksicht auf die Besucher der Stadthalle und des Limesmuseums, die zusätzlich zum Eintritt nicht auch noch Parkgebühren entrichten sollen. Das Wort „zunächst“ legt allerdings für den Außenstehenden den Schluss nahe, dass eine Bewirtschaftung in Form von Parkgebühren langfristig gesehen nicht vom Tisch ist.

„Der Sinn, warum die Stadt hier oben das Parken (vorerst nur) zeitlich begrenzt reglementieren will, erschließt sich mir nicht“, sagt die Fachsenfelderin. „Soll ich ab November alle drei Stunden von der Innenstadt zum Auto rennen und die Parkscheibe weiterdrehen?“ Nein, das müsse sie laut Stadtverwaltung nicht. Vielmehr verweist diese auf die Möglichkeit, nach wie vor den Greutplatz kostenlos und unbegrenzt nutzen zu können. Allerdings nur dann, wenn dieser nicht anderweitig belegt ist. Bei Veranstaltungen wie dem Frühlingsfest fällt diese Alternative natürlich weg. „Nicht berücksichtigt hat die Stadt aber auch die Tatsache, dass der Greutplatz täglich auch von Fahrschulen für ihre Übungsstunden genutzt wird und deshalb nur eingeschränkt als Parkfläche genutzt werden kann“, sagt eine Frau, die täglich von Bopfingen nach Aalen fährt und an der Stadthalle parkt.

Ebenso absurd findet sie den Vorschlag der Stadt, künftig in den Parkhäusern der Stadtwerke zu parken. Freie Dauerparkplätze, die man von den Stadtwerken für 57 Euro im Monat anmieten könnte, gibt es keine mehr. Das bestätigt auch der Pressesprecher der Stadtwerke Uwe Förstner. „Und jeden Tag 7,50 Euro an Parkgebühren zu bezahlen, sehe ich genauso wenig ein wie von Bopfingen nach Aalen mit dem Bus zu pendeln. Das kostet mich im Monat mehr als wenn ich mit dem Auto nach Aalen fahre“, sagt die 30-Jährige, die ohnehin der Meinung ist, dass die Stadt in naher Zukunft für Beschäftigte in der Innenstadt ein Mitarbeiterparkhaus schaffen müsste, auch, um die derzeit von ihnen belegten Plätze in den Parkhäusern wieder für Besucher der City freizumachen.

Kein Trost ist es für die betroffenen Dauerparker, dass sie nach der Umsetzung der Bewirtschaftung rund um die Stadthalle nach wie vor die Parkplätze entlang der Sankt-Johann-Straße westlich der Abzweigung Steimlestraße, den kleinen Schotterparkplatz gegenüber des Stadthallenrestaurants und die Parkplätze entlang der Hüttfeldstraße unbegrenzt nutzen können. Denn diese seien allesamt von Anwohnern belegt. Auch in die Silcherstraße oder Ludwigstraße können sie nicht ausweichen, denn hier dürfen nach wie vor nur Anlieger mit Ausweis parken.

Sinnlose Reglementierung, Kontrolle nicht umsetzbar

Dafür, dass sich Dauerparker ab November an die Regeln halten, werden Beschäftigte des Ordnungsamts mittels Kontrollen sorgen, droht die Stadt an. Beim Überziehen der erlaubten Parkzeit werden bei bis zu drei Stunden 30 Euro fällig. „Dass die städtischen Mitarbeiter allerdings täglich an der Stadthalle patrouillieren, halte ich für ein Gerücht“, sagt die Fachsenfelderin. Und auch das Parken von Anwohnern, die, laut Stadt, abends Parkplätze für Besucher der Stadthalle belegen, werde durch die zeitliche Begrenzung von drei Stunden nicht unterbunden. „Vor einer Veranstaltung stellen diese einfach ab 17 Uhr ihr Auto ab und haben dann mit keinen Konsequenzen zu rechnen, da die Bewirtschaftung nur bis 20 Uhr greift. Insofern ist das ganze Vorhaben der Stadtverwaltung Kokolores.“

Hier ist länger als drei Stunden Parken bald tabu

Insgesamt sollen an der Stadthalle 200 Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden. Betroffen sind die Parkflächen entlang der Sankt-Johann-Straße bis zur Einmündung Steimlestraße, die Parkplätze auf dem Berliner Platz sowie östlich, nördlich und westlich der Stadthalle. Hier kann, so der Vorschlag der Stadtverwaltung, ab November, angelehnt an die Öffnungszeiten des Limesmuseums, werktags zwischen 9 und 20 Uhr nur noch drei Stunden mit Parkscheibe geparkt werden. Der Bereich der Sankt-Johann-Straße westlich der Einmündung Steimlestraße und der kleine Schotterparkplatz westlich des Limesmuseums bleiben unbewirtschaftet, ebenso die straßenbegleitenden Parkplätze entlang der Hüttfeldstraße.

Über den Vorschlag der Stadtverwaltung, rund 200 Parkplätze im Bereich der Stadthalle auf drei Stunden zu begrenzen, entscheidet am heutigen Mittwoch der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss.