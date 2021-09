Drei Standardtore bringen Neresheim den ersten Auswärtsdreier der Saison

Der SV Neresheim hat seinen ersten Auswärtssieg der Saison in der Fußball-Landesliga eingefahren. Der SVN gewann beim TSV Neu-Ulm mit 3:1 (2:0).

Die Klosterstädter standen von Anfang an sehr gut in der Defensive, ließen die Neu Ulmer nicht zur Entfaltung kommen. Mit der ersten Chance ging Neresheim in Führung, Pfeifer legte einen Freistoß auf den besser positionierten Yildiz, der schlenzte gekonnt zum 1:0 ein. Neu-Ulm antwortete mit vielen langen Bällen. Aubele, Lukina und Schultes waren aber immer auf der Höhe. In der 30. Minute bekam Neresheim einen Freistoß zugesprochen. Mit einem Sonntagsschuss ins Lattendreieck erzielte Pfeifer das Tor des Monats. Neu-Ulm fand einfach keine Lösungen um ins Spiel zu finden.

Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Viele lange Bälle der Neu Ulmer, die alle geklärt wurden. Auch Neresheim hatte in dieser Phase keine nennenswerten Torchancen. So dauerte es bis zur 81. Minute, nach einem Eckball, der die Entscheidung brachte. Schmitt könnte aus dem Gewühl das erlösende 3:0 erzielen. Mit dem Schlusspfiff erzielte Ufschläger den Ehrentreffer. Mit diesem Sieg hat Neresheim etwas Luft im Abstiegskampf bekommen und will im Heimspiel nächsten Samstag nachlegen.