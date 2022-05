Drei Spiele in acht Tagen für die SG2H-Damen

Drei Spiele in acht Tagen für die Damen der SG Hofen/Hüttlingen. Nach der knappen Niederlage beim Württembergmeister SGH2 Ku Herrenberg 2 (19:20) am Samstag ging es für den Handball-Württembergligisten am Mittwoch zum TSV Denkendorf.

Die Damen aus Hofen/Hüttlingen reisten mit ihrer „Rumpftruppe“, die aus neun Spielerinnen bestand, nach Denkendorf. Somit war vorher schon klar, dass es ein intensives Spiel werden wird. Einerseits konnte man wenig auswechseln, andererseits kämpfte Denkendorf um den Klassenerhalt und würde keineswegs Punkte herschenken – am Ende stand ein 25:25.

Am Sonntag (15 Uhr) bestreiten die SG2H-Damen (Tabellenzehnter) ihr letztes Heimspiel zum Saisonabschluss gegen den TV Weilstetten. Das Spiel findet in der Limeshalle in Hüttlingen statt.