Eine Woche nach den ersten Bezirksmeisterschaften im freien Stil sind die Junioren-Ringer des AC Röhlingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Südbadischen Waldkirch-Kollnau angetreten. Parallel ging die Nachwuchsringerin Laura Vornberger bei einem DRB Sichtungsturnier im brandenburgischen Frankfurt/Oder an den Start.

Insgesamt gingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren 124 Teilnehmer an den Start. Adrian Maierhöfer, der noch der Altersklasse Kadetten angehört, startete eine Altersklasse höher bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im freien Stil.

Bereits im ersten Kampf konnte er einen 12:2-Überlegenheitssieg über Ahmad Qais Momeni vom KSV Marbach erzielen. In Runde zwei traf er dann gleich auf den späteren Meister Nico Megerle vom ASV Urloffen, dem er den Sieg überlassen musste. Diese Niederlage konnte er jedoch schnell abhaken und siegte im anschließenden Kampf gegen Leon Liedgenz, AB Aichhalden ebenfalls technisch überlegen und stand somit im kleinen Finale um Platz drei. Hier besiegte er Jürgen Knaub vom KAV Marbach mit 16:5 technisch überlegen.

In der selben Stilart musste Dominik Liesch in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm zwei Niederlagen gegen Erik Schweter (KSV Unterelchingen) und den späteren Vizemeister Leon Gerstenberger, AB Wurmlingen einstecken und belegte am Ende den achten Platz.

Martin Haas startete bei der gleichen Veranstaltung im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm unter elf Teilnehmern. Zum Start legte er Karim Boulachab vom StTV Singen nach 10:0-Führung auf beide Schultern. Im zweiten Kampf musste er dem späteren Vizemeister Robin Krause (AB Wurmlingen) mit 1:9-Punkten den Vortritt lassen, ehe er in Runde drei gegen Mike Köln von der RG Lahr eine Punktniederlage einstecken musste. Im Kampf um Platz fünf war gegen den altersmäßig und physisch überlegenen Stefan Weller vom SV Ebersbach im Nachteil und musste auch hier eine Niederlage einstecken.

Vornberger auf Platz drei

Laura Vornberger wurde vom Landestrainer zum DRB-Sichtungsturnier ins brandenburgische Frankfurt/Oder eingeladen. Dies sollte ein Prüfstein für die anstehenden Meisterschaften sein. Hier ging sie in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm an den Start. Gleich zu Beginn musste sie gegen die spätere Zweitplatzierte Laura Kühn, SV Luftfahrt Berlin eine knappe 2:6-Punktniederlage einstecken. Danach rang sie sich jedoch ins Turnier und besiegte Bella Thiem, SV Luftfahrt Berlin und Lena Kaiser, AC Ückerath jeweils auf Schultern. Im abschließenden Kampf musste sie dann gegen Sophia Schäfle von der RKG Freiburg 2000 eine Schulterniederlage einstecken und belegte am Ende den dritten Platz.