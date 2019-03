Drei oder zwei Ausschüsse im Aalener Gemeinderat?

Mit CDU, Freien Wählern und Grünen haben sich drei Fraktionen daran gemacht, die Zahl der beschließenden Ausschüsse im Aalener Gemeinderat von derzeit drei auf künftig nur noch zwei reduzieren zu wollen. Sie versprechen sich davon eine Erleichterung und Vereinfachung der Gemeinderatsarbeit. Die Stadtspitze hält dagegen: Mit nur zwei Ausschüssen sei das Pensum an Arbeit und Themen in einem für jeden einzelnen Stadtrat erträglichen Maß nicht zu bewältigen. Das haben Oberbürgermeister Thilo Rentschler und seine beiden Bürgermeisterkollegen Wolfgang Steidle und Karl-Heinz Ehrmann am Mittwoch deutlich gemacht.

Zurück zum Zustand vor 2014?

Mit ihrem Bestreben wollen die drei Fraktionen wieder zurück zum Zustand am Beginn der jetzigen Wahlperiode des Gemeinderats 2014. Damals war der noch alte Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Vorschlag von Rentschler gefolgt, die Zahl der beschließenden Ausschüsse von zwei auf drei zu erhöhen und zugleich einen Wust an nicht beschließenden Ausschüssen und weiteren Gremien und Beiräten gründlich zu durchforsten. Am Ende beschloss der Gemeinderat, aus dem damaligen Verwaltungs- und Finanzausschuss den Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss zu machen und den Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung in zwei Ausschüsse aufzuteilen: den Technischen Ausschuss und den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. In dieser Form arbeitet der Gemeinderat seit Beginn der nun im Mai endenden Legislaturperiode.

Was sich aber nicht bewährt habe, wie die drei Fraktionen jetzt meinen. Vor allem CDU und Freie Wähler erinnern daran, dass man vor fünf Jahren übereingekommen sei, die Ausschusszahl jederzeit wieder neu festlegen zu können, sollte das neue System auf Dauer keine Vorteile zeigen. Die Grünen unterstützten jetzt diese Einschätzung. Allen drei Fraktionen ist dabei daran gelegen, dass noch der jetzige Gemeinderat die zur Änderung der Ausschusszahl notwendige Änderung der Hauptsatzung der Stadt beschließt.

„Keiner hat Grund zum Klagen“

Rentschler sagt jetzt, das hohe Pensum an Themen und Entscheidungen, das Gemeinderat und Stadtverwaltung in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam bewältigt hätten, böte für keine Seite Grund zur Klage, im Gegenteil. Möglich sei es unter anderem aber auch nur dadurch geworden, dass man vor fünf Jahren die Hauptsatzung sinnvoll reformiert habe.

Zuvor, so Rentschler, sei stets die Hälfte aller Gemeinderatsmitglieder in einem der beiden damals je 29 Personen umfassenden beschließenden Ausschuss gewesen – mit jeweils auch gegenseitiger Vertretungsverpflichtung. Für ihn eine zeitlich weitaus höhere Belastung für jeden Einzelnen als jetzt. Aktuell, so Rentschler, sei der Gemeinderat mit drei beschließenden Ausschüssen, dem Integrations- und dem Gutachterausschuss, also mit fünf Gremien, schlank aufgestellt. Vor 2014 habe der Rat noch zwölf Gremien gehabt. Alle drei beschließenden Ausschüsse hätten in den vergangenen Jahren ein ähnlich großes und umfangreiches Programm abgearbeitet: der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung mit insgesamt 419 Tagesordnungspunkten, der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss mit 623 Punkten und der Technische Ausschuss mit 803 Punkten. Die durchschnittliche Beratungsdauer öffentlich und nichtöffentlich lag bei jedem der drei Ausschüsse bei jeweils vier Stunden.

Rentschler zieht zum Vergleich auch etliche andere Städte ähnlicher Größe wie Aalen im Land heran. Keine davon hat nur zwei beschließende Gemeinderatsausschüsse, drei sind eher die Ausnahme und die Zahl der Mitglieder je Ausschuss liegt zwischen zwölf und 15.

Acht Stunden nicht machbar

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle blickt vor allem auf die derzeitige durchschnittlche Beratungszeit von vier Stunden. Mache man aus drei Ausschüssen wieder zwei, käme man auf bis zu acht Stunden Sitzungsdauer. „Das ist nicht zumutbar“, so Steidle, und das funktioniere für die städtischen Mitarbeiter schon aus Gründen des Arbeitszeitgesetzes nicht.

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann nimmt vor allem die Arbeit in den Fraktionen in den Blick. Es müsse dort angesichts der Fülle an Themen nicht ständig jeder alles bis ins Detail wissen, vielmehr müssten sich die Fraktionen in Gänze auch auf die Expertise ihrer jeweiligen Ausschussmitglieder und Themenexperten verlassen können. Dadurch, so ist er überzeugt, würde auch die Qualität der Fraktionsarbeit gewinnen.

Am kommenden Montag wollen die drei Bürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden über das Thema Ausschüsse beraten. Eine Reform der Ausschussarbeit schließt OB Rentschler dabei – bei weiterhin drei beschließenden Ausschüssen – nicht aus. Angesichts neuer Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Smart City und Stadtmarketing könnte man unter anderem überlegen, wie die Zuständigkeiten der Ausschüsse und weiteren Gremien effizient neu gemischt werden könnten.