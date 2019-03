Drei neue Partner für die Aktion „Gern geschehen“

„Gern geschehen“, die neue, ganzjährige Solidaritätsinitiative der Wasseralfinger Vesperkirche, zieht weitere Kreise. Zu den 16 Cafés, Bäckereien, Metzgereien und Restaurants in Wasseralfingen und Aalen, mit denen die Aktion am 4. März, gestartet war, sind drei neue Partner hinzugekommen: die Stadtwerke Aalen mit all ihren Bädern, das Kino am Kocher und das evangelische Gemeindehaus Aalen. Das Prinzip dabei ist ganz einfach: Wer bei einem der Partner etwas kauft oder verzehrt, kann für einen – unbekannten – Mitmenschen etwas mitbezahlen. Der Bon dafür landet am Aktionsbrett, jemand anders kann ihn kostenlos abreißen und bekommt dafür das bereits Bezahlte. Jeder kann den Kassenzettel einlösen – ob arm oder reich. „Mit unserer Aktion wollen wir, dass der Gedanke der Vesperkirche – einer gibt mehr, der andere weniger – das ganze Jahr gelebt wird“, haben die Initiatoren auch am vergangenen Samstag bei einem Infostand auf dem Wasseralfinger Wochenmarkt den Sinn der Aktion „Gern geschehen“ erläutert. Viermal war das Aktionsteam mit einem solchen Infostand auch bereits auf dem Aalener Wochenmarkt.