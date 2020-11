Drei Neue im Vorstand

Gleich drei neue Vorstandsmitglieder gibt es bei der Sparkassenstiftung Ostalb. Neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung ist Landrat Joachim Bläse, der auf den früheren Landrat Klaus Pavel an der Spitze des Gremiums folgt. Neues drittes Vorstandsmitglied, neben Sparkassenchef Markus Frei, ist Sparkassendirektor Tobias Schneider, seit 1. Oktober Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Ostalb. Neu ist mit Holger Kreuttner auch der Geschäftsführer der Sparkassenstiftung, der diese Funktion neben seiner Haupttätigkeit als Pressesprecher der Kreissparkasse Ostalb ausübt. Die schon länger tätigen Vorstandsmitglieder, Georg Ruf als Vorsitzender des Stiftungsrats und sein Stellvertreter, Sparkassendirektor Christof Morawitz, sowie die weiteren Stiftungsratsmitglieder Bürgermeister Volker Grab und Gudrun Munz, die als Personalvertreterin Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ostalb ist, hießen die drei Neuen in ihrer Mitte willkommen.

Die Sparkassenstiftung verfügt aktuell über ein Stiftungskapital von sechs Millionen Euro. Neben einer Stiftungsprofessur, der langjährigen Förderung der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg und der Ausschreibung der Hochschul-, Schul- und Handwerkerpreise hat sie in diesem Jahr drei völlig neue Projekte in Angriff genommen. Das Angebot an die Kindergärten, auf Streuobstwiesen Äpfel zu sammeln und diese dann durch eine mobile Saftpresse zu natürlichem und köstlichen Apfelsaft verarbeiten zu lassen, haben schon im ersten Jahr 26 Gruppen angenommen. Rund 8000 Liter Ostalb-Apfelsaft sind dabei hergestellt worden, die die Kindergartenkinder jetzt über den Winter genießen können. Die Kosten für Saftpresse, Abfüllung und spezielle Behältnisse zur Aufbewahrung hat die Sparkassenstiftung komplett übernommen. Auch die Aktion „Sparkässler bauen Bänke“ ist gut gestartet. Erste Sitzbänke wurden in Spraitbach, Oberkochen und Schwäbisch Gmünd bereits fertiggestellt und stehen künftig Spaziergängern und Wanderern für kleine Ruhepausen zur Verfügung. Das dritte neue Projekt startet noch im Dezember in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd und beschäftigt sich mit der Bildung von Kindern und Jugendlichen in Geld- und Finanzthemen.