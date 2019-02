Drei neue Autos für den DRK-Hausnotruf

Hilfe – nur einen Knopfdruck entfernt: 365 Tage im Jahr bietet der DRK-Hausnotruf bei Notsituationen schnelle Hilfe. Nun wurden drei neue Fahrzeuge für den Hausnotruf-Hintergrunddienst angeschafft. Mit steigendem Alter erhöht sich auch das Gesundheitsrisiko. Ein Sturz, ein Schwindelfall, ein Schlaganfall, eine Herzattacke – wie schnell kann so etwas passieren. Hier genügt ein Knopfdruck und das Rote Kreuz ist schnell vor Ort. Auch wenn der Betroffene den Alarm nicht mehr selbst auslöst, kann durch eine Sicherheitsuhr der Rettungsdienst informiert werden. Die medizinisch geschulten Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Aalen erkennen sofort, wo die Person lebt und wen man im Notfall verständigen sollte. Somit kann das Fachpersonal die geeigneten Hilfemaßnahmen schneller einleiten. Aktuell werden so 697 Hausnotrufteilnehmer betreut. Drückt einer dieser Hausnotruf-Kunden des DRK-Kreisverbandes Aalen seinen Alarmknopf oder meldet sich ein sogenannter „Passiv-Alarm“ (wenn eine Person innerhalb eines vereinbarten Zeitfensters nicht den Sicherheitsknopf gedrückt hat), so rückt das DRK-Personal mit einem Hausnotruf-Hintergrunddienst-Fahrzeug an und sieht nach dem Rechten. So kann 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, für Sicherheit in den eigenen vier Wänden gesorgt werden.