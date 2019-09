Sie haben das Ende des deutschen Kaiserreichs genauso erlebt wie die wilden 20er, Hitlers Machtergreifung und zwei Weltkriege: Otto Herbig, Karl Ortelt und Otto Pankok. Unter dem Titel „Zwischen allen Stühlen – Kunst der vergessenen Generation aus Weimar“ ist auf Schloss Fachsenfeld eine Ausstellung der drei Künstler mit 70 Exponaten aus den Sparten Malerei, Grafik und Zeichnung zu sehen.

Bei der Vernissage am Sonntag zeigte sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler stolz, dass es gelungen sei, eine solche Kunstschau in Fachsenfeld zu zeigen. Sein Dank galt Galeristin Susanne Hebecker aus Weimar für das Überlassen der Werke.

„Für das Künstlertrio lieferte Weimar eine markante Einflusssphäre“, sagte Hermann Schludi im Einführungsvortrag. Alle drei wurden um die Jahrhundertwende geboren und hätten sich den offiziellen, ideologisch geprägten Kunstdiktaten und den gängigen Stilen ihrer Zeit verweigert. „Die Kneblungen des Nationalsozialismus oder das Joch der Formalismus-Debatte in der DDR sind nur zwei Beispiele für solche Unfreiheiten“, so Schludi. Ihre Kunst wirke gerade wegen ihrer von Zeitmoden unabhängiger Attitüde bis heute frisch und unverbraucht, zumal ihre Themen von fundamentaler existenzieller Bedeutung seien.

Der 1889 in Dorndorf (Thüringen) geborene Herbig habe unter den Nationalsozialisten Ausstellungsverbot erhalten. Er habe überwiegend Landschaften, Blumenstücke, Kinderbilder und Ölgemälde geschaffen, vornehmlich in expressionistisch leuchtenden Farben. Die Bilder von Ortelt (Jahrgang 1907) aus der Arbeitswelt und dem kleinbürgerlichen Alltag hätten zur Nazizeit nicht dem sich verändernden Kunstgeschmack entsprochen. Da er Staatsaufträge zur Darstellung „ausgesuchter Helden der Arbeit“ stets abgelehnt habe, sei Ortelt mit der Staatsgewalt kollidiert. Später sei er auch in der DDR künstlerisch i m Abseits gestanden.

Pankok, geboren 1893 in Mühlheim an der Ruhr, ist für Schludi einer der großen expressionistischen, sozialkritischen Künstler Deutschlands. Es gebe von ihm ausdrucksstarke Zyklen von Sinti und Roma. Ab 1936 habe sein Werk bei den Nazis als entartet gegolten.

Schludi wertete die Ausstellung als Beweis dafür, dass die Wege der Kunst auch unter starkem politischen Druck – egal ob in Ost oder West – nicht vorhersehbar seien. Herbig, Ortelt und Pankok hätten nicht auf den bequemen Sessel der angesagten, manchmal ideologieschweren Kunst gethront, sondern sich lieber zwischen alle Stühle gesetzt. Musiker Axel Nagel umrahmte die Vernissage musikalisch.