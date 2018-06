Drei Männer überfallen Wettbüro in Aalen

Mehreren Personen haben ein Wettbüro in der Gartenstraße in Aalen ausgeraubt: Zuvor sollen die drei Männer einen 31-jährigen Angestellten des Wettbüros auf dem Weg nach Hause abgefangen haben, so die aktuellen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Aalen. Die Tat ereignete sich bereits am Samstagabend gegen 23.30 Uhr.

Unterhalb der Stadthalle wurde der Wettbüromitarbeiter, seinen Angaben zufolge, von einem Mann von hinten angegangen und zu Boden gedrückt. Das Gesicht des Tatverdächtigen konnte das Opfer aber nicht erkennen. Anschließend habe man ihn gezwungen, in Richtung Eichamt zu gehen, wo er festgehalten wurde. Dort forderte der Tatverdächtige mit Nachdruck das Handy des Opfers sowie den Schlüssel zum Wettbüro.

Zwei weitere Beteiligte, die sich bei dem Überfall passiv verhalten haben sollen, gingen in das Wettbüro und brachen zwei Automaten auf. Dabei erbeuteten die drei Männer rund 170 Euro, so die Polizei.

Bislang nur eine vage Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Täter, der den Mann überfallen haben soll, blieb bei seinem Opfer. Nach circa 20 Minuten ließ er den Wettbüromitarbeiter laufen, so die Aussage des Opfers. Die zwei Männer, die die Automaten im Wettbüro aufgebrochen haben sollen, können nur vage beschrieben werden. Sie sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ein mutmaßlicher Täter trug einen grauen Kapuzenpulli und war mit einem Motorradtuch maskiert.

Der zweite Mann soll einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Ein Tatverdächtiger soll eine schwarze Sporttasche bei sich getragen haben.

Das Aalener Polizeipräsidium bittet um Hinweise: Unter der Telefonnummer 07361/5240 können sich Zeugen melden, die den Überfall beobachtet haben. Während des Überfalls vor der Stadthalle soll ein Auto vorbeigefahren sein. Zudem sollen zahlreiche Fußgänger am Samstagabend in der Nähe des Wettbüros unterwegs gewesen sein.