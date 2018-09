Drei LG-Athleten auf dem Podest

In der Leichtathletik gilt der Zehnkampf zweifelsohne als die Königsdisziplin schlechthin. Und das hat seinen Grund: In Form eines Mehrkampfes werden innerhalb von zwei Tagen zehn Einzelwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik ausgetragen. Ihr Mehrkampfdebüt gaben Maximilian Burk, Luca Kruger, Luca Mansel und Berkay Sarioglu bei der Jugend U 20 beim Mehrkampf-Meeting in Schutterwald. Dabei wurden sie vom Trainerduo Dennis und Martin Schönbach tatkräftig unterstützt.

Nichtsdestotrotz sollte während des Mehrkampfes auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so gingen alle sechs Athleten der LG Rems-Welland mit einer guten Mischung aus Lockerheit und Motivation an den Start der ersten Disziplin. Traditionell wird der Auftakt mit dem 100 Meter-Sprint gemacht. Hier konnte sich Sprinter Martin Schönbach in 12,02 Sekunden gleich zu Beginn hervorragend präsentieren und viele Punkte sammeln. In den ersten technischen Disziplinen des Tages, dem Weitsprung, dem Kugelstoßen und dem Hochsprung hatte dann Mehrkämpfer Dennis Schönbach mit gesprungenen 6,08 Metern, gestoßenen 12,54 Metern und übersprungenen 1,76 Meter gegenüber seinem Bruder die Nase vorn. Von den Debütanten zeigte Luca Mansel über die 100 Meter in 12,49 Sekunden die beste Einzelleistung.

Burk spielt seine Stärken aus

Maximilian Burk spielte seine Stärken in den Sprungdisziplinen, dem Weit- und Hochsprung aus. Hier sammelte er viele Punkte für sein Mehrkampfergebnis. Ausgeglichenheit zeigten Luca Kruger und der jüngste des Sextetts Berkay Sarioglu. Traditionell endet der erste Tag endet nach dem 400 Meter-Lauf. Hier mobilisierten alle sechs Essinger Athleten nochmals die letzten Kraftreserven.

Dennis Schönbach fand sich nach dem ersten Tag auf einem ausgezeichneten zweiten Platz wieder. Sein Bruder belegte einen guten achten Platz. Bei der Jugend U 20 verschaffte sich Maximilian Burk mit dem vierten Platz die beste Ausgangssituation für den zweiten Tag. Auf den Plätzen fünf folgt Luca Mansel, vor Berkay Sarioglu (7. Platz) und Luca Kruger (8. Platz). Damit schloss Tag eins des Zehnkampfes ab und die sechs Mehrkämpfer der LG befanden sich alle in einer guten Ausgangsposition für die weiteren Disziplinen. Für die Jugend U 20 gab es traditionell ein Fünfkampfwertung nach dem ersten Tag. Hier ging der Mannschaftssieg an das junge Essinger Team. Einen starken Tag zwei legte Dennis Schönbach hin, einer ordentlichen Leistung über 110 Meter Hürden, ließ er starke Leistungen im Diskuswurf, Stabhochsprung und Speerwurf folgen. So übernahm er auch nach der siebten Disziplin dem Diskuswurf die Führung in der Einzelwertung.Diese Führung gab der Essinger bis zum Ende nicht mehr ab. So ging der Sieg beim Schutterwalder Mehrkampfmeeting mit 5610 Punkten an Dennis Schönbach.

Gutes Debüt

Die vier Mehrkampfdebütanten machten ihre Sache gut. Sie hatten die Strapazen des ersten Wettkampftages gut weggesteckt und zeigten teilweise starke Leistungen in den Einzelwettbewerben. So erreichte Maximilian Burk im Stabhochsprung die Tagesbestleistung.

Berkay Sarioglu zeigte am zweiten Wettkampftag, dass er in den vergangenen Monaten einiges als Mehrkämpfer unter seinem Trainer Dennis Schönbach dazu gelernt hat und zeigte in keiner Disziplin irgendeine Schwäche. In der Gesamteinzelwertung ging die Bronzemedaille an Maximilian Burk knapp vor Berkay Sarioglu, der auf dem vierten Platz folgte. Die Strapazen des Zehnkampfes waren Luca Kruger nach langen Verletzungspause anzumerken und so musste er nach der siebten Disziplin aufgeben. Sprinter Luca Mansel hielt sich in seinem ersten Mehrkampf wacker und trug mit seinem Ergebnis zum guten Teamergebnis, dem Mannschaftssieg mit 10332 Punkten bei, der damit auf das Konto des Essinger Mehrkampfteam U 20 ging.