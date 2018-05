Drei Kreuzbandrisse sind einer zu viel

Manche Menschen kann man nicht in Gold aufwiegen. Also fängt Ulrich Walter damit gar nicht erst an. „So eine Frau ist für uns Gold Wert“, unterstreicht Walter aber die Wichtigkeit von Nicky Herderich. Jene Nicky Herderich (32) wird es aber nicht mehr auf der Platte sein. Die „Hauptfigur“, wie Walter lobt, im Handball der HG Aalen/Wasseralfingen, musste ihre lange Karriere beenden - nach dem dritten Kreuzbandriss (zwei im linken Knie, einer rechts) irgendwie auch verständlich.

Kreuzbandriss: Fast schon die Volkskrankheit im Sport - auch im Amateurbereich. Monatelange Reha, ein neues Gefühl für das geschädigte Gelenk muss neu entwickelt werden, oft ist die Form danach nicht mehr wie sie einmal war. Viele kommen gar nicht wieder oder haben den Rest ihres Lebens Probleme mit dem Knie.

„Es war einmal zu viel“, sagt Herderich - sie schätzt die Situation realistisch ein. Zwei Kreuzbandrisse wegzustecken, ist schon hart, doch als Anfang März die dritte Ruptur geschah und der Überlegungsprozess eingetreten ist, folgte der Entschluss mit ihrem geliebten Sport aufzuhören. Zwei Mal kämpfte sich die wichtige Rückraumspielerin wieder in die Mannschaft, die sie über Jahre prägte.

Erster Riss: 2007

Das erste Mal 2007. Nachdem Herderich vor elf Jahren nach der ersten Ruptur sechs Monate ausfiel, kam sie wieder, spielte für drei Jahre mit - bis 2010 der zweite Riss für ein einschneidendes Sportlerleben sorgte. Als es nun wieder im rechten Knie knallte, im Spiel gegen die FSG Giengen-Brenz, war das Ende eingeläutet. 20 Jahre Handball - vorbei. Doch es gab auch gute Zeiten im Trikot mit der Stammnummer fünf der HG. Zum Beispiel in der Saison 2012/2013, als die Mannschaft um Herderich nach dem Aufstieg für ein Jahr auf Landesebene spielte. „Das Ziel war einmal Landesliga zu spielen“, blickt Herderich immer noch stolz zurück. Jetzt geht nicht mal mehr Bezirksliga. Zum Abschied flossen bei der HG-Frau schlechthin Tränen. Klar, der Handball bei den Aalener Damen wird es auch ohne Herderich weitergehen, doch sie war laut dem Vorsitzenden „über Jahre eine zentrale Figur“.

Und die hofft auf den Nachwuchs, der sukzessive in das Spiel des Bezirksligisten eingebaut werden soll. „Es kommen viele Mädels nach“, ist Herderich frohen Mutes für die Zukunft. Die wird sie vielleicht an der Seitenlinie mitgestalten. „So ganz verloren gehe ich nicht“, sagt die leidenschaftliche Handballerin. Sie kann sich ein Engagement als Trainerin vorstellen. Denkbar ist ein Einsatz als Co-Trainerin bei den Damen - so hofft auch Vorstand Walter. Ihre Erfahrungen aus zig Handball-Spielen, Siegen, Niederlagen und weiteren Rückschlägen wie Verletzungen kann bei der HG wohl keine besser vermitteln als Nicky Herderich. Diese Erfahrungen sind Gold Wert.