Drei Kliniken im Kreis wird es künftig wohl nicht mehr geben

Die bisherige Struktur mit drei Kliniken im Kreis ist nicht zukunftsfähig, ein „weiter so“ kann es angesichts eines jährlichen Defizits von deutlich über 20 Millionen Euro nicht geben. Dies sieht ein Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung vor, den der Verwaltungsrat der Kliniken in öffentlicher Sitzung zur Kenntnis genommen hat. Nägel mit Köpfen will das Gremium am 12. Juli machen, der Kreistag soll am 26. Juli folgen. In diese Sitzungen gehe man ergebnisoffen, versicherte Landrat Joachim Bläse.

Der daraus resultierende Prozess wird zwar etwa zehn Jahre dauern, bis die Krankenhauslandschaft neu geordnet wird. Doch müsse man jetzt schon wissen, wohin die Reise geht, machte der Klinikvorstand deutlich. Denn in diesem Zeitraum stehen wichtige bauliche und personelle Entscheidungen an, die nur auf der Grundlage des Klinikkonzepts getroffen werden können. Dabei bekräftigte Bläse, es gebe kein Klinikgutachten. „Wer eines hat, möge es mir schicken!“

Nun sind die Kreistagsfraktionen am Zug, denn am Montag hat die Verwaltung lediglich skizziert, wie es nach ihren Vorstellungen weitergehen könnte. Die Kreisparlamentarierinnen und Kreisparlamentarier müssen nun entscheiden, ob sie diesen Vorschlägen folgen können. Demnach sollen sie offiziell feststellen, dass aufgrund der betriebswirtschaftlichen, personellen und strukturellen Herausforderungen „ein weiter so“ nicht mehr möglich sei und die dreihäusige Klinikstruktur nicht zukunftsfähig sei. Daher seien grundlegende Veränderungen, einschließlich des Medizinkonzeptes, notwendig. Dieses müsse aber vorsehen, dass die Kliniken in öffentlicher Trägerschaft bleiben, dass die medizinische Qualität für die Patienten gesichert ist und dass die Attraktivität der Krankenhäuser für die Beschäftigten steigt.

Eckpunkte müssten dabei sein, dass Hilfsfristen des Rettungsdienstes eingehalten werden. Bei Veränderungen der Klinikstandorte müssten bei Bedarf neue Standorte für Rettungswachen und Notarztstandorte festgelegt werden. Die Erreichbarkeit eines Krankenhauses der Basis- und Grundversorgung in etwa 30 Minuten Fahrzeit dürfe nicht gravierend schlechter werden als jetzt.

Das Betriebsergebnis, so ein weiterer Eckpunkt, muss mindestens ausgeglichen sein, es dürften also keine roten Zahlen mehr geschrieben werden. Eine bestmögliche Personalbesetzung und das Einhalten von gesetzlichen Struktur- und Qualitätsvorgaben, insbesondere gesetzliche Mindestvorgaben zur Qualitätssicherung, sind weitere Forderungen. Der Bau und Betrieb der Kliniken müssen im Einklang mit den Klimazielen des Ostalbkreises stehen. Das Konzept muss schließlich nach Vorstellungen der Verwaltung organisatorisch nachhaltig und für die weitere Entwicklung des Gesundheitssystems und der demographischen Entwicklung zukunftsfähig sein.

Klinikvorstand und Lenkungsausschuss sollen die in der Übergangszeit notwendigen Maßnahmen vorbereiten, lautete ein weiterer Vorschlag. Warum dies aus Sicht des Klinikvorstands sein muss, machten Sylvia Pansow und Thomas Schneider deutlich. So stelle sich etwa im Bereich der Pädiatrie und der Neonatologie die Frage, wie lange sich der Kreis noch die beiden Standorte in Aalen und Mutlangen leisten könne. Von den insgesamt 89 Betten könnten unter anderem wegen== des Fachkräftemangels nur 58 betrieben werden.

Konzentriere man sich auf den Standort Mutlangen, müsse man die Bettenkapazität ausbauen. Dasselbe würde für Aalen als einziger Standort gelten, wobei man in der Kreisstadt außerdem den Intensivbereich der Neonatologie, also der Neugeborenenstation, und die Ambulanzkapatität ausbauen müsste. Wollte man die Onkochirurgie auf einen Standort konzentrieren, um das onkologische Zentrum zu erhalten, wären in Mutlangen keine Baumaßnahmen nötig, während man in Aalen stationäre Fachbereiche und die Palliativmedizin aufbauen müsste.

Aber auch bei den Beschäftigten zeichnen sich bedeutende Veränderungen ab. So scheiden altersbedingt zwischen 2023 und 2032 insgesamt 17 Prozent der Ärzte aus. In Ellwangen beispielsweise treten bereits in den Jahren 2023 und 2024 fast alle Chefärzte, Leitenden Ärzte oder Oberärzte in der Anästhesie, der Inneren Medizin, der Urologie und Gynäkologie und der Unfallchirurgie und Orthopädie in den Ruhestand. Vergleichbare Entwicklungen zeichnen sich in Aalen und Mutlangen ab, gesehen auf das ganze Jahrzehnt.

Für eine Nachbesetzung braucht man Pansow zufolge mindestens eine Vorlaufzeit von einem Jahr. Um einen Übergang gestalten zu können, brauche es eine Gesamtstrategie 2030. Zudem brauche man ein Konzept für einen Erhalt der Neonatologie in Mutlangen/Aalen und müsse wissen, wo künftig die Urologie Ellwangen verortet werde. Angesichts eines massiven Personalmangels brauche man eine standortübergreifende Lösung für die Orthopädie in Aalen und Mutlangen, man müsse eine Entscheidung zur Gynäkologie in Ellwangen treffen und zum künftigen Betreiber der Radiologie in Aalen.

Die personellen Probleme beschränken sich jedoch nicht auf die Ärzteschaft. Im Pflegedienst scheiden im kommenden Jahrzehnt 22 Prozent der Beschäftigten aus, im Funktionsdienst 27 Prozent, im medizinisch-technischen Dienst 31 Prozent.