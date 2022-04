Drei junge Männer treten auf 18-Jährige ein

Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer sind am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr in Aalen an der Einmündung Friedrichstraße/Friedhofstraße aneinandergeraten. Der zunächst verbalen Auseinandersetzung folgten Schläge, bei welchen auch zwei gleichaltrige Freunde des 19-Jährigen mitmischten. Zeugenaussagen zufolge traten alle drei auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden 18-Jährigen ein. Dieser erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und am Arm. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage beruhigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.