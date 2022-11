Drei Hüttlinger beim New-York-Marathon dabei

Für Thomas Ilg, Achim Stirner und Peter Mitterbauer vom Lauftreff des TSV Hüttlingen standen ganz besondere Tage an. Sie waren drei der über 50 000 Teilnehmer des New-York-City-Marathons. Unterstützt wurden sie dabei von Millionen Zuschauern entlang der Strecke.

Der Start in Staten Island fand in insgesamt fünf Wellen statt. Für Thomas Ilg, Peter Mitterbauer und Achim Stirner wurde es um 9.45 Uhr in der zweiten Welle ernst. „Bereits knapp drei Stunden vor Beginn waren wir am Startbereich. Wir haben dabei schon einmal die ganze Atmosphäre drum herum miterlebt. Kurz vor dem Start stieg langsam aber sicher die Nervosität und das Adrenalin“, berichtete Peter Mitterbauer. Kurz vor dem Start wurde die amerikanische Nationalhymne gespielt – und mit einem Kanonenschuss ging es dann los. „Das waren schon emotionale Momente, wenn man zwischen Zehntausend anderen steht. Wenn man dann losgeschickt wird und auf den ersten Metern „New York, New York“ von Frank Sinatra gespielt wird, ist das schon sehr berührend.“ Nach dem Start bahnten sich die Läuferinnen und Läufer bei über 20 Grad den Weg über die Verrazano-Narrows-Bridge ins Zentrum von New York.

Dabei konnte man sich ein Bild von Brooklyn, Queens, die Bronx und den Häuserschluchten von Manhattan machen. Begeistert war Achim Stirner von der Stimmung der Zuschauermassen: „Sie haben einen angefeuert, als wären sie praktisch nur für dich persönlich gekommen. Die Amerikaner sind absolut begeisterungsfähig und schreien für alle, die vorbeikommen. Das gibt einem schon nochmals Kraft weiterzulaufen.“

Anfangs sind die drei zusammengelaufen. Doch bei etwa Kilometer neun trennten sich die Wege erstmal, denn: „Peter und ich mussten zu diesem Zeitpunkt auf die Toilette“, gab Thomas Ilg schmunzelnd zu Protokoll. Peter Mitterbauer konnte Achim Stirner später wieder einholen, Thomas Ilg dagegen lief bis zum Ende des Marathons sein eigenes Tempo. Das Ziel war im Central Park. Schnellster Hüttlinger war dabei Peter Mitterbauer. Nach 3:53:08 Stunden war er im Ziel (Platz 7 936). Achim Stirner war knapp vier Minuten länger unterwegs. Nach 3:56:48 Stunden (Platz 8 929) erreichte er schließlich den Central Parc. Thomas Ilg benötigte insgesamt 4:01:27 Stunden und belegte Rang 10 299. „Wir drei haben das richtig gut gemeistert und sind gut durchgekommen. Es war allerdings eine brutale Strecke – mit den Höhenmetern, die es zu überwinden galt. Die Verrazano-Narrows-Bridge und Queensboro-Bridge nach Manhattan steigen jeweils rund eineinhalb Kilometer an“, schilderte Thomas Ilg seine Eindrücke.

An diesem Tag stand nicht die Zeit im Vordergrund, sondern das Erlebte: „Für uns ging es einfach darum, das Erlebnis New-York-City-Marathon, mit dieser Wahnsinnsstimmung, zu genießen. Alle Erwartungen wurden übertroffen. So etwas erlebt man nicht oft im Leben“, so Peter Mitterbauer.

Schon gut eine Woche vor dem Marathon waren die drei zusammen mit den Ehefrauen in New York. Dabei stand intensives Sightseeing auf dem Programm – aber auch die letzten Vorbereitungen auf den Marathon wurden nicht Außer Acht gelassen. Dreimal stand eine Laufeinheit im Central Park an. Auf dem Rückflug gab es für Achim Stirner noch ein besonderes Erlebnis. Er traf den Sieger Evans Chebet aus Kenia. „Ich habe ihm zum Sieg gratuliert und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen“, berichtete Achim Stirner.

Als nächstes Event könnte für Thomas Ilg, Achim Stirner und Peter Mitterbauer der Paris-Marathon 2024 auf dem Programm stehen. „Dieser findet im Rahmen der Olympischen Spiele statt. Das haben wir mal ins Auge gefasst“, sagt Thomas Ilg.