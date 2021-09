Drei ganz wichtige Punkte: Neresheim mit 3:0-Sieg

In einem hart umkämpften Spiel hat der Fußball-Landesligist SV Neresheim drei ganz wichtige Punkte gesammelt – beim 3:0-Sieg gegen den TSV Bad Boll.

Nach der Auswärtsniederlage in Waldstetten (1:5) wollte die Mannschaft um Trainer Andreas Mayer eine Reaktion zeigen. Von Beginn an kam Neresheim gut in die Zweikämpfe. Bad Boll, die gut in die Runde gestartet waren, versuchte immer wieder mit langen Bällen die Abwehr um Sven Lukina und Samuel Schultes zu überspielen. Beide Spieler hatten aber einen Sahnetag erwischt und spielten fehlerlos. Dementsprechend waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware.

Nach 22 Minuten fasste sich der spielstarke Fatih Yildiz ein Herz und erzielte aus 24 Metern ein tolles Tor. Die Bad Boller Mannschaft erarbeitete sich die ersten Torchancen, aber Torhüter Aubele, Lukina und Schultes waren auf den Posten. Kurz vor der Halbzeit wurde Fabio Mango im Strafraum umgerissen. Den fälligen Strafstoß verwandelte der überragende Dominik Pfeifer sicher.

Nach der Halbzeitpause kamen die Bad Boller mit viel Herzblut aus der Kabine. Neresheim hielt aber gut dagegen und konnte in der 64. Minute durch einen abgefälschten Freistoß wieder durch Pfeifer die Entscheidung erzielen. Neresheim spielte die Partie sicher zu Ende. Durch diesen Sieg steht mit zehn Punkten in der Tabelle gut da und will jetzt auch im Auswärtsspiel in Neu Ulm punkten.