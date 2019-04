Drei Ellwanger, drei Erfolge

Drei Mitglieder der Judoabteilung der DJK Ellwangen haben am sogenannten Gürtelfarbenturnier in Kirchberg an der Murr teilgenommen und sich dabei sehr erfolgreich geschlagen. Tom Winterer erreichte in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm (kg) mit vier Siegen in vier Kämpfen den ersten Platz. Daniel Ebers konnte mit drei Siegen und zwei Niederlagen in der Gewichtsklasse bis 90 kg den zweiten Platz erringen. Jakob Bruder wurde mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gewichtsklasse bis 73 kg Dritter. Ausrichter war das Judo Team Steinheim.