Drei Covid-Fälle auf der Intensivstation - Ein Patient wird aktuell beatmet

Im Ostalbkreis hat es am Dienstag laut Landesgesundheitsamt 67 Neuinfektionen gegeben. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 17.303. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt derzeit bei 78,6.

Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 421 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Immerhin: Es hat keinen weiteren Todesfall gegeben. 421 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Ostalbkreis mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Mit Blick auf das Intensivregister zeigt sich, dass derzeit drei Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Einer davon muss beatmet werden. Zudem schrumpft die Anzahl der freien Intensivbetten. Fünf sind an den vier Standorten noch frei, 61 hingegen belegt. Bei den Erwachsenen sind es 43 belegte Betten.

Meiste Infizierte in Aalen

Wie das Landratsamt auf seiner Webseite mitteilt, sind derzeit (Stand Montag) 367 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, 17 weniger als am Vortag. Die meisten Fälle sind in Aalen hinterlegt. 93 Bürgerinnen und Bürger sind hier infiziert, drei weniger als am Vortag. Alle weiteren Daten können Sie der interaktiven Karte entnehmen.