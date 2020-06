Dramatischer als bei Finanzkrise 2008/09: Mapal baut wegen Corona 380 Stellen ab

Das Corona-Virus hat das Unternehmen Mapal empfindlich erwischt. In Aalen werden 380 Stellen sozialverträglich abgebaut.

Die Situation sei dramatischer als bei der Finanzkrise 2008/2009. Erstmals in der Firmengeschichte könne ein Personalabbau nicht verhindert werden. „Auch Mapal kommt nicht schadlos aus der Krise“, meldet das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Seit dem zweiten Halbjahr 2019 habe sich dieser Trend jedoch umgekehrt.

Veränderte Rahmenbedingungen und das Corona-Virus treffen den Werkzeughersteller, der stark mit der Automobilindustrie verbunden ist. Bereits seit 2018 hat die Auto-Branche mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen. Hintergrund sind weltweite Themen wie der Brexit, der Dieselskandal, Handelskonflikte und politische Instabilitäten. Andererseits liege es an der Frage nach der Mobilität der Zukunft, dem Wandel hin zu alternativen Antriebskonzepten.

Mapal habe der Rückgang zeitversetzt im zweiten Halbjahr 2019 mit voller Wucht getroffen. Besonders die für das Unternehmen so wichtigen Projektaufträge brachen zu großen Teilen weg. Im ersten Halbjahr wuchs Mapal noch, so wurde ein Teil des Rückgangs auf das Gesamtjahr gesehen kompensiert. Der Umsatz der Gruppe ging in Summe im Jahr 2019 um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Hinzu kommt die globale Corona-Krise. Zuerst legte sie den chinesischen Standort von Mapal lahm, der immerhin der zweitgrößte der Gruppe ist. Das Werk war über Wochen komplett geschlossen. Anschließend erreichte das Virus alle weiteren Märkte. Ganze Werke der Kunden mussten weltweit, zum Teil ebenfalls über Wochen, geschlossen werden.

Aufträge für Mapal blieben aus. Die Lage der bereits krisengeschüttelten Automobilindustrie verschlechterte sich weiter. „Die Produktionszahlen fielen ins Bodenlose“, schreibt das Unternehmen.

Flugzeuge bleiben am Boden

Und auch der zweite große Markt für Mapal Werkzeuge – die Luftfahrtindustrie – geriet durch Corona in die Krise. Flugzeuge weltweit bleiben am Boden, die Luftfahrtgesellschaften kämpfen ums Überleben, Bestellungen für Flugzeuge werden storniert. Entsprechend kommen auch aus diesem Bereich nur wenige Aufträge bei Mapal an.

Zusammengefasst treffen Mapal die Konjunkturkrise und der Strukturwandel im Automobilbereich sowie Corona erheblich. „Die Situation heute ist deutlich dramatischer als die während der Finanzkrise 2008/2009“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Denn sie sei nicht nur durch äußere Umstände verursacht, sondern auch durch markt- und branchenspezifische Themen. Stand heute geht die Geschäftsführung unter optimistischen Gesichtspunkten davon aus, dass Mapal frühestens im Jahr 2023 wieder ein ähnlich Umsatzniveau wie vor der Corona-Krise erreichen wird.

Erste Maßnahmen bis August

Noch zu Beginn des Jahres ging die Mapal-Geschäftsführung davon aus, über Maßnahmen wie Urlaubsabbau, Überstundenreduzierung und Kurzarbeit sowie weitere weiche Maßnahmen zur Mitarbeiterreduzierung die sinkenden Absatzzahlen der Automobilbranche kompensieren zu können.

Das Corona-Virus mache dieses Vorgehen zunichte. „Deshalb haben die Verantwortlichen ein Maßnahmenpaket geschnürt, das Mapal zukunftssicher aufstellt“ Mapal passt die Kapazität des Unternehmens sowie die Kostenstruktur an die aktuellen Rahmenbedingungen und das damit verbundene, niedrigere Umsatzvolumen an.

Erste Maßnahmen an allen deutschen Standorten wollen die Verantwortlichen bis August 2020 umsetzen. Diese betreffen vor allem die Organisationsstrukturen sowie die Kapazitäten. Erstmals könne das 1950 gegründete Unternehmen einen Personalabbau nicht verhindern.

Am vergangenen Dienstag informierten der Betriebsrat und die Geschäftsführung in einer Betriebsversammlung per Videokonferenz die Mitarbeiter des Standorts. Die 1. Bevollmächtigte der IG Metall, Andrea Sicker, sowie Roland Hamm, ihr Vorgänger im Amt, sprachen ebenfalls zur Mapal-Belegschaft Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnte erstmals keine Präsenzveranstaltung stattfinden.

Geschäftsführer Jochen Kress formulierte die notwendigen Anpassungen. Unter anderem sollen am Standort in Aalen 380 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Darunter fallen auch zukünftige Renteneintritte. Stand heute sind bei Mapal in Aalen 1870 Mitarbeiter beschäftigt.

Nun stehen die Verhandlungen zwischen der Mapal-Geschäftsführung, dem Aalener Betriebsrat und der IG Metall an. Spätestens Ende Juli soll ein Verhandlungsergebnis vorliegen, über das die Belegschaft dann zeitnah in einer weiteren Betriebsversammlung informiert wird.

Mapal ist mit Produktions-, Vertriebsstandorten und Servicepartnern in 44 Ländern vertreten. Im Jahr 2018 beschäftigte die Gruppe 5500 Mitarbeiter, der Umsatz lag bei 640 Millionen Euro.