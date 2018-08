Drachenfest fällt dieses Jahr aus

Das Drachenfest knn in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Grund für das Aussetzen sind laut Pressemitteilung der Stadt Aalen die vielen Veranstaltungen, die bereits in diesem Jahr stattgefunden haben und bei denen auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Einsatz waren.

Darunter sind auch zwei Großveranstaltungen, wie der Alt-Herren-Cup mit 1500 Besuchern und das Landeskinderturnfest mit 5000 Besuchern gewesen, die nur alle paar Jahre stattfinden und deren Organisation besonders viel Engagement benötigt.

Ehrenamt der TSG-Mitglieder nicht überstrapazieren

Zudem sind an den Reichsstädter Tagen am 8. und 9. September viele Helfer der TSG mehrere Tage stark eingespannt. Um das Ehrenamt der Vereinsmitglieder nicht überzustrapazieren und auch weil bereits viele Feste für Kinder diesen Sommer stattfanden, haben sich die Veranstalter des Drachenfestes, die Stadt Aalen gemeinsam mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, für eine Pause in diesem Jahr entschieden.

2019 wird das Fest wieder stattfinden, da die Stadt Aalen und die TSG Hofhernnweiler Unterrombach das beliebte Veranstaltungsformat auch in Zukunft weiterführen möchten.