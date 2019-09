Drabek: „Jetzt wird die Mannschaft gefordert“

Der lange gehegte Wunsch vom Triumph im Bezirkspokal lebt weiter, so viel steht seit Mittwochabend fest. Doch auch in der Fußball-Bezirksliga befindet sich Waldhausen auf Erfolgskurs. Am Sonntag kommt es gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch zum Kräftemessen mit einer weiteren Mannschaft, die noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat.

Neun Punkte aus drei Spielen bei 9:1 Toren. Der SV Waldhausen hat zum Auftakt in die neue Saison sowohl die beiden Aufsteiger Großdeinbach (5:1) und Heldenfingen/Heuchlingen (2:0) als auch Kirchheim/Trochtelfingen (2:1) souverän bezwungen und damit einen perfekten Start hingelegt. „Es waren mit Sicherheit nicht die stärksten Gegner, aber auch diese muss man erst einmal bezwingen“, resümiert ein sichtlich zufriedener Harald Drabek. Der Abteilungsleiter hat dabei noch die durchwachsene Vorsaison im Hinterkopf. Auch Drabeks lang gehegtem Wunsch, endlich einmal den Bezirkspokal in die Höhe stemmen zu können, sind die Waldhäuser mittlerweile einen Schritt näher gekommen. Mit einem hart erkämpften 2:0-Derbysieg gegen Titelverteidiger Unterkochen nahm der SVW am Mittwochabend die dritte Hürde und zog ins Achtelfinale ein – übrigens als nur noch einer von sechs im Wettbewerb verbliebenen Bezirksligisten.

Zahlreiche Gründe für gute Leistungen

„Wir stehen einfach besser in der Defensive und spielen einen sicheren Fußball“, findet Drabek. Die bloßen Zahlen belegen diesen Befund: In vier der bisherigen fünf Pflichtspiele behielt Torspieler Denis Wille eine weiße Weste. Auch gelang es Trainer Jens Rohsgoderer, die Abgänge der drei erfahrenen Stammkräfte Fatih Yildiz (Unterkochen), Armin Husic (Neresheim) und Moritz Wille (Tannhausen) in relativ kurzer Zeit zu kompensieren. „Mit Andreas Herkommer und Philipp Fuchs haben wir zwei sehr gute Männer hinzugewonnen, so dass wir in der Defensive hervorragend aufgestellt sind“, findet Drabek. Auch der für die Spielmacherposition verpflichtete Marius Weber habe bislang einen starken Eindruck hinterlassen. Besonders rund läuft es aktuell auch für Kevin Mayer. Der 26-jährige Stoßstürmer hat bereits vier Treffer auf dem Konto stehen – lediglich zwei weniger als im gesamten Vorjahr. „Er war lange Zeit verletzt, ist nun aber frisch verheiratet und richtig gut drauf“, lobt Drabek. Diesen Sonntag erwartet den SV Waldhausen (2./9 Punkte) ein schwieriges Heimspiel gegen den ebenfalls mit drei Siegen gestarteten Aufsteiger DJK-SG Schwabsberg-Buch (3./9 Punkte), gefolgt von zwei weiteren Topspielen gegen Spitzenreiter Lauchheim und Landesliga-Absteiger Bargau. Drabek ist vor diesen kniffligen Aufgaben aber in keinster Weise bange: „Diese Spiele werden die Mannschaft richtig fordern, da muss jeder Einzelne seinen Mann stehen.“

Dem kommenden Gegner zollt Drabek seinen größten Respekt. „Dass Schwabsberg ebenfalls seine ersten drei Spiele gewonnen hat, macht es für uns nicht einfacher“, betont Drabek, „bislang sind sie sicherlich die Überraschungsmannschaft.“ Die Rainauer ließen zuletzt mit ihrem 1:0-Erfolg über den Vorjahresdritten aus Nattheim aufhorchen und stellten unter Beweis, dass sie auch die Spitzenteams der Liga an einem guten Tag bezwingen können. Auf der Erfolgswelle reitet derzeit auch der SV Lauchheim (1./9), der seine Tabellenführung mit einem Auswärtserfolg beim VfL Gerstetten (10./3) verteidigen möchte. Die TSG Nattheim (12./2) und der FC Bargau (6./6) hinken ihren eigenen Erwartungen vor dem direkten Duell hinterher. Das wird man sich wohl auch bei Kirchheim/Trochtelfingen (13./1) sagen, die auswärts beim TV Neuler auf den ersten Saisonsieg hoffen. Noch gänzlich ohne Punkte stehen die SF Lorch (15./0) und der SC Hermaringen (16./0) da.

Auf dem Weg aus dem Tabellenkeller heraus befindet sich wiederum Hofherrnweiler II (11./3), das versuchen wird, der SG Bettringen (4./7) ein Bein zu stellen. Unterkochen (9./4) empfängt derweil Heldenfingen/Heuchlingen (8./4) und wird es vermeiden wollen, ein zweites Mal innerhalb einer Woche wichtige Punkte gegen einen Aufsteiger liegen zu lassen.