Double für LAC Essingen

Ein Rekordfeld von Deutschlands besten Senioren-Leichtathleten hat sich im thüringischen Zella-Mehlis bei Oberhof zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Wurfmehrkampf getroffen. Dieser setzt sich aus den Disziplinen Kugelstoßen, Speer-, Diskus-, Gewicht- und Hammerwurf zusammensetzt. Traditionell werden auch immer die Langstaffeln über die 4x400-, 3x800-, sowie die 3x1000-Meter ausgetragen. Mittendrin die Senioren des LAC Essingen.

Mit dem Ziel, eine Medaille im Team zugewinnen, waren die Werfer Hartwig Vöhringer, Hans Messner, Peter Hübner und Andreas Schieber zu dieser Deutschen Meisterschaft angereist. 21 Teilnehmer gingen in der Altersklasse M 60 bei windigem Wetter auf die Titeljagd. Hartwig Vöhringer fand beim Hammerwurf gleich mit persönlicher Bestleistung (33,83 Meter) gut in den Wettkampf. Die zweitbeste Weite für das Essinger Team lieferte Peter Hübner mit 32,11 Meter ab. Andreas Schieber, auf dem Papier der beste Essinger Hammerwerfer, blieb mit 31,20 Metern unter seinen Möglichkeiten. Hans Messner erreichte für ihn gute 27,56 Meter. Beim Speerwurf hinterließen die Essinger einen starken Eindruck. Bei Hartwig Vöhringer segelte der Speer auf 44,10 Meter (Tagesbestweite). Peter Hübner (31,83) und Andreas Schieber (29,99) konnten hier nahe an ihre persönlichen Bestleistungen heran werfen. Hans Messner hingegen war mit seinen 28,55 Metern nicht ganz zufrieden.

Wende beim Diskuswurf

Für Hans Messner sollte der Diskuswurf eine Wende in diesem Mehrkampf bringen. Mit der fünftbesten Weite von 37,75 Metern konnte er kräftig das Punktepolster aufbauen. Hartwig Vöhringer warf 41,86 Meter und konnte seinen direkten Konkurrenten um die Medaillen viele Punkte abnehmen. Peter Hübner mit 30,74 und Andreas Schieber mit 31,42 Metern schlugen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten wacker. Beim Gewichtswurf legten dann alle vier Essinger Werfer nochmals eine Schippe drauf. Auf Hartwig Vöhringer mit 13,70 Meter und der viertbesten Tagesweite folgte Peter Hübner mit 12,98 Metern, Andreas Schieber warf 12,32 und Hans Messner 12,22. Nach vier Disziplinen war der Kreis der Medaillenkandidaten auf fünf Personen geschrumpft, das Kugelstoßen musste entscheiden. Nur ein Zentimeter trennten Hans Messner 11,91 Meter und Hartwig Vöhringer 11,92 Meter. Peter Hübner mit 10,67, sowie Andreas Schieber mit 9,84 folgten mit für sie nicht optimalem Ergebnis. Dadurch empfahl sich Hans Messner deutlich für die Mannschaftwertung. Nun war langes Warten auf die Auswertungen des Wettkampfbüros des Deutschen Leichtathletikverbandes angesagt. Umso größer war am Ende der Jubel: Hartwig Vöhringer hatte mit 3583 Punkten sich mit nur 12 Punkten Vorsprung vor Hartmut Nuschke aus Vellmar (3571 Punkte) und Norbert Hasselberg aus Magdeburg (3524 Punkte) durchgesetzt. Als zweitbester Essinger landete Hans Messner mit 2943 Punkte auf dem 11. Platz direkt vor Peter Hübner (12.) mit 2923 Punkten. Andreas Schieber auf dem 17. Platz mit 2769 Punkte vervollständigte das Teamergebnis. Dieses reichte am Ende zur Bronzemedaille.

4x400m Staffel läuft zur Deutschen Meisterschaft

Den Auftakt bei den Staffeln machten die 4x400-Meter-Staffel. Für den LAC Essingen wollten Rainer Strehle, Wilhelm Beyerle, Ernst Litau und Kai-Steffen Frank in der Altersklasse M50 an den Start gehen. Doch eine alte Verletzung machte sich bei Kai-Steffen Frank bemerkbar und zwang ihn zum Verzicht. Bernhard Frey musste nun kurzfristig in die Bresche springen. Startläufer Rainer Strehle brachte sein Team in eine gute Ausgangsposition und übergab an zweiter Stelle liegend an Wilhelm Beyerle. Auf den letzten 100 Metern ließ er seinem direkten Konkurrenten keine Chance und übergab mit rund zehn Metern Vorsprung an Ernst Litau. Kontinuierlich baute Litau die Führung für das LAC-Team aus. Schlussläufer Bernhard Frey zeigte bei seinem ersten Einsatz keine Schwäche. Nach der Vizemeisterschaft (2018) über diese Distanz wurden die Essinger für ihre Mannschaftsstärke in diesem Jahr mit dem Gewinn der Goldmedaille in 4:05,24 Minuten belohnt.

Über die 3x1000-Meter Distanz mussten die Senioren M 50 jedoch ihre Hoffnungen aufgrund der Verletzung von Kai-Steffen Frank begraben und verzichten. Um so erfreulicher war der Auftritt der Senioren M60 des LAC Essingen. Franz Marschik, Günther Maslo und Roland Pfeiffer konnten sich mit neuem Vereinsrekord von 11:35,89 Minuten über einen sechsten Platz freuen.