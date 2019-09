Die Sportfreunde Dorfmerkingen (14. Platz, neun Punkte) empfangen an diesem Samstag in der Fußball-Oberliga die SGV Freiberg (8. Platz, elf Punkte). Beide Vereine verbindet eine seit langem anhaltende Freundschaft. Diese Freundschaft dürfte mit Spielbeginn für 90 Minuten beendet sein, denn für beide Teams zählen nur Punkte, will man nicht in die Abstiegsregion abrutschen. Trainer Helmut Dietterle hat die Gäste aus Freiberg vergangenes Wochenende gegen die Suttgarter Kickers (1:3-Heimniederlage) unter die Lupe genommen und sich so manche Notizen gemacht.

Diese Partie konnten die Freiberger lange offen gestalten bevor die Entscheidung in der zweiten Halbzeit für die Stuttgarter fiel. Mit bereits 19 Treffern verfügen die Freiberger, hinter dem VFB Stuttgart II, über die zweitbeste Offensive der Liga. Auch im spielerischen Bereich konnten die Gäste den Dorfmerkinger Übungsleiter überzeugen. Fast alle Spieler im Freiberger Kader kommen aus der Ober-, Regional- beziehungsweise 3. Liga.

Vor der Spielsaison mussten die Freiberger mit dem Torjäger Marcel Sökler (VfB Stuttgart II) und Maximilian Rohr (Carl Zeiss Jena), zwei Leistungsträger ersetzen. Doch der Kader wurde mit Adric (Wuppertal), Celiktas (FV Illertissen), Loch (Stadtallendorf), Lushtaku (Pforzheim) sowie Milisic (SSV Reutlingen), um nur einige zu nennen, hochkarätig aufgebessert. Mit Denis Zagaria, der gegen die Stuttgarter Kickers gelb-rot gesperrt war, steht den Freibergern wiederum ein wichtiger Spieler zur Verfügung.

Was der Trainer fordert

Für die Sportfreunde gilt es in der Partie wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Nach zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams Stuttgarter Kickers und 1. Göppinger SV würde eine weitere Niederlage das Abrutschen in die Abstiegsränge bedeuten. Das will man bei den Sportfreunden unbedingt verhindern. Deshalb fordert Dietterle von seinen Jungs mehr Effektivität, im Sturmspiel etwas mehr Durchschlagskraft und hinten die Fehlerquote zu minimieren. Sollte das zuletzt fehlende Quäntchen Glück dazukommen, wäre etwas Zählbares gegen den personell übermächtig besetzten Gegner drin.

Mit Michael Schiele (krank), Michael Wende (Schlag aufs Knie) und Felix Gruber (bronchialer Effekt), sowie Nicolai Sauer (Hochzeitsreise) steht hinter deren Einsatz noch ein Fragezeichen. Doch in dieser Phase wirkt sich der breite Kader aus und jeder Dorfmerkinger Akteur brennt förmlich auf seinen Einsatz. Die Mannschaft freut sich auf diese Partie und ist sich darüber bewusst, dass sie alles abrufen muss, um gegen Freiberg zu bestehen. Spielbeginn: 14 Uhr. Einlass in die Röser Arena: 13 Uhr.