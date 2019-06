Die Verbandsliga-Fußballer Sportfreunde Dorfmerkingen haben den ersten Matchball im Kampf um die Meisterschaft vergeben. Die Fußballer verloren zu Hause gegen Ehingen mit 0:2.

Ein Heimsieg schien Pflicht, wollte man weiterhin im Kampf um die Verbandsligameisterschaft mitmischen. Doch oftmals kommt es anders als man denkt.

Dorfmerkingen musste sich dem SSV Ehingen Süd mit 0:2 geschlagen geben. Der SKV Rutesheim wurde vom Absteiger FV Löchgau mit 1:4 auf die Heimreise geschickt und der FSV Hollenbach kam über ein 0:0 gegen Wangen nicht hinaus. Dadurch kommt es am letzten Spieltag zum großen Finale im Kampf um die Meisterschaft und Relegationsplatz zwei, in dem vier Teams mitmischen. Die Sportfreunde nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Die erste Gelegenheit folgte nach acht Zeigerumdrehungen, als Timo Zimmer eine Hereingabe von Bihr knapp verfehlte. Danach waren es Zimmer und Nietzer, die im besten Ehinger Akteur, Keeper Gralla, ihren Meister fanden. Glück dann für Keeper Gralla in der 25. Minute, als eine misslungene Flanke von Scherer gegen das Ehinger Tordreieck prallte. Nach 40 Minuten musste Michael Schiele verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen und Marco Roschmann rückte für ihn ins Abwehrzentrum. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Gleichzeitig erfuhr man vom 0:2-Rückstand des Verfolgers SKV Rutesheim. Anstatt Selbstvertrauen im Dorfmerkinger Spiel, folgte Unsicherheit. Zu durchsichtig und ideenlos wurden die Dorfmerkinger Angriffe vorgetragen und so kam es wie es kommen musste. Ein Missverständnis zwischen Dorfmerkingens Keeper Zech und Marco Roschmann, Ehingens Sturmspitze Akhabue ging mit vollem Körpereinsatz dazwischen, schnappte sich das Leder und erzielte den Führungstreffer.

Zech verletzt sich

Keeper Zech wurde bei dieser Aktion verletzt und musste nach längerer Behandlung auf dem Feld, mit dem Notarztwagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Christopher Junker rückte für ihn ins Team. Diese Verletzung zeigte Wirkung im Dorfmerkinger Spiel und nach 72 Minuten war es wiederum Akhabue, der einen Konter zum 2:0 abschloss. Wie wäre es gelaufen, hätte Timo Zimmer den Foulelfmeter, verursacht an Daniel Nietzer, in der Schlussphase verwandelt? Doch wiederum war es Keeper Gralla, der Sieger im Elfmeterduell blieb. „Vier Spiele nicht gewonnen. Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir werden uns voll auf die Partie in Wangen vorbereiten und ich bin überzeugt, dass wir dort eine andere Mannschaft erleben“, stellt Trainer Helmut Dietterle klar.